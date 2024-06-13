Ремонт трассы Москва-Уфа в Нижегородской области завершен на 60% Общество

Фото: Упрдор "Москва-Нижний Новгород"

Подрядчики завершили работы по замене слоев износа на федеральной трассе М-7 "Волга" в Нижегородской области на 60%. Об этом сообщает Упрдор "Москва-Нижний Новгород".

Так, завершились работы на Южном обходе Нижнего Новгорода на подъездах к Стригинскому мосту через Оку с 414-го по 415-й км и с 409-го по 412-й км, в том числе съездах с транспортной развязки у поселка Нагулино.

Также дорожники обновили покрытие на участке с 377 по 383 км от завода "Либхер" до поселка Пыра по направлению в сторону Москвы.

"Затем планируется отремонтировать дорожное покрытие на этом же участке в сторону Нижнего Новгорода. Также покрытие заменят на отрезке с 404-го по 405-й км в зоне путепровода через железнодорожные пути на обходе Нижнего Новгорода", - говорится в сообщении.

На этих участках проезжую часть сузят по одной полосе на отрезках протяженностью от 1 до 3 км.

Скоростной режим ограничат вне населенных пунктов – до 50 км/ч, а в поселениях – до 40 км/ч.

Напомним, около 630 млн рублей направлено на ремонт дорог Нижнего Новгорода в 2024 году.