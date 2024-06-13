Нижегородская делегация приняла участие в международной ярмарке в Таджикистане Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Делегация министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области приняла участие в X Международной торговой ярмарке "Сугд-2024" в Республике Таджикистан.

Рабочую поездку в Худжанд Согдийской области Таджикистана организовали содействии министерства международных и межрегиональных связей Нижегородской области.

По словам губернатора Глеба Никитина, правительство Нижегородской области уделяет особое внимание торгово-экономическому, научно-образовательному, гуманитарному аспектам выстраивания долгосрочного взаимодействия с государствами Центральной Азии, включая развитие отношений с Республикой Таджикистан.

"Современные условия требуют открытости экономики, поиска новых партнеров и новых рынков, разработки совместных инвестиционных проектов и привлечения новых технологий для налаживания диалога. В данном контексте ярмарка, ставшая уже традиционной, предоставляет уникальные возможности предприятиям и организациям регионов России и Таджикистана продемонстрировать свою продукцию, консолидировать усилия деловых кругов в установлении двустороннего сотрудничества на благо наших государств", - отметил Глеб Никитин.

Нижегородскую область и Республику Таджикистан объединяют прочные партнерские связи. В этом году отмечается пятилетие действия соглашения о сотрудничестве, которое подписали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель Согдийской области Таджикистана Раджаббой Ахмадзода в присутствии президентов двух стран - Владимира Путина и Эмомали Рахмона.

В рамках визита нижегородской делегации прошла встреча с руководством Агентства лесного хозяйства при правительстве Республики Таджикистан. На встрече обсуждались вопросы управления лесными ресурсами, охраны окружающей среды и животного мира. По итогам визита была достигнута договоренность о дальнейшем сотрудничестве между министерством лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области и Агентством лесного хозяйства Таджикистана.

Ранее сообщалось, что делегация Кашкадарьинской области Узбекистана прибыла в Нижний Новгород с рабочим визитом.