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Общество

Первые грибы пошли в лесах Нижегородской области

23 июня 2024 12:16  [292] Общество

В лесах Нижегородской области пошли первые белые грибы и лисички, сообщает pravda-nn.ru

По данным издания, фотографиями своего улова грибники делятся в соцсетях. 

Нижегородцы находят в грибных местах белые, лисички и сыроежки. География сбора первых грибов обширная — Богородский, Павловский, Вознесенский и Выксунский районы.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области в этом году выросла численность диких животных.

Также сообщалось,, что Нижегородская область вошла в топ-3 по эффективности ведения лесного хозяйства.  При этом в региональном Минлесхозе рассказали, что с начала пожароопасного сезона зафиксировано уже пять лесных пожаров в разных районах области, причём в четырёх случаях причиной стало неосторожное обращение человека с огнём.

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Теги:
Грибы Лесное хозяйство
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