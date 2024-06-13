Первые грибы пошли в лесах Нижегородской области

В лесах Нижегородской области пошли первые белые грибы и лисички, сообщает pravda-nn.ru
По данным издания, фотографиями своего улова грибники делятся в соцсетях.
Нижегородцы находят в грибных местах белые, лисички и сыроежки. География сбора первых грибов обширная — Богородский, Павловский, Вознесенский и Выксунский районы.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области в этом году выросла численность диких животных.
Также сообщалось,, что Нижегородская область вошла в топ-3 по эффективности ведения лесного хозяйства. При этом в региональном Минлесхозе рассказали, что с начала пожароопасного сезона зафиксировано уже пять лесных пожаров в разных районах области, причём в четырёх случаях причиной стало неосторожное обращение человека с огнём.
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