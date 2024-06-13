Пожар на площади 400 кв метров потушен в Нижнем Новгороде

Фото:
Пожар по улице Усиевича у дома №6 в Ленинском районе Нижнего Новгорода полностью ликвидирован. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, площадь возгорания составила 400 кв.м
В борьбе с огнем было задействовано 7 единиц спецтехники и 28 человек личного состава. По предварительным данным, погибших и пострадавших на пожаре нет.
Ранее сообщалось, что в Сормовском районе при неосторожном обращении с огнем погибла женщина.
Также сообщалось, что сильный пожар произошёл в девятиэтажке на улице Тимирязева в Нижнем Новгороде.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+