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Происшествия

Пожар на площади 400 кв метров потушен в Нижнем Новгороде

23 июня 2024 16:08  [85] Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

Пожар по улице Усиевича у дома №6 в Ленинском районе Нижнего Новгорода полностью ликвидирован. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, площадь возгорания составила 400 кв.м

В борьбе с огнем было задействовано 7 единиц спецтехники и 28 человек личного состава. По предварительным данным, погибших и пострадавших на пожаре нет.

Ранее сообщалось, что в Сормовском районе при неосторожном обращении с огнем погибла женщина. 

Также сообщалось, что сильный пожар произошёл в девятиэтажке на улице Тимирязева в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Ленинский район МЧС Пожар
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