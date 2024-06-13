Женщина погибла на пожаре в Сормовском районе Нижнего Новгорода

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В Сормовском районе Нижнего Новгорода выясняются обстоятельства гибели женщины на пожаре.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области, в квартире дома по улице Планетной произошел пожар. После ликвидации возгорания было обнаружено тело 55-летней женщины.
На место происшествия выехали следователи. При осмотре тела погибшей видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружено.
По предварительным данным, возгорание произошло в результате неосторожного обращения с огнем при курении. Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшей трагедии. Назначена пожарно-техническая экспертиза, которая установит точные причины пожара.
Ранее сообщалось, что сильный пожар произошёл в девятиэтажке на улице Тимирязева в Нижнем Новгороде.
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