Женщина погибла на пожаре в Сормовском районе Нижнего Новгорода Происшествия

Фото: ГУ СК России по Нижегородской области

В Сормовском районе Нижнего Новгорода выясняются обстоятельства гибели женщины на пожаре.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области, в квартире дома по улице Планетной произошел пожар. После ликвидации возгорания было обнаружено тело 55-летней женщины.

На место происшествия выехали следователи. При осмотре тела погибшей видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружено.

По предварительным данным, возгорание произошло в результате неосторожного обращения с огнем при курении. Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшей трагедии. Назначена пожарно-техническая экспертиза, которая установит точные причины пожара.

Ранее сообщалось, что сильный пожар произошёл в девятиэтажке на улице Тимирязева в Нижнем Новгороде.