Кабмин поддержал инициативу о конфискации за организацию нелегальной миграции Общество

Правительство России поддержало законопроект, который позволяет изымать имущество, полученного за организацию незаконной миграции, сообщает РИА Новости.

Данную инициативу выдвинул депутат Госдумы Петр Толстой. В настоящее время в Уголовном кодексе РФ подобных мер не предусмотрено. В России организация нелегальной миграции иностранцев или лиц без гражданства предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. При отягчающих обстоятельствах, например, если преступление совершил чиновник с использованием своего служебного положения, виновному грозит до 7 лет тюрьмы со штрафом до 500 тысяч рублей.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в 2023 году в стране зафиксировано около 2 тысяч преступлений по статье 322.1 УК РФ "Организация незаконной миграции", из них по части первой зарегистрировано 1,1 тысяч преступлений, по части второй (организация незаконной миграции группой лиц или с использованием служебного положения) — 827. За год рост преступлений по этой статье составил 79,6 %.

При этом за первый квартал 2024-го таких преступлений насчитывается уже 580, из которых 261 нарушений по части первой и 319 — по части второй.

Петр Толстой указывает, что указанное преступление относится к категории тяжких и основной целью его совершения является получение финансовой выгоды. Именно поэтому предлагается конфисковать деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступления.

Правительство РФ эту инициативу одобрило, уточнив при этом, что конфисковывать имущество можно за преступления не только по второй части статьи "Организация незаконной миграции", но и по первой части, если они совершены из корыстных соображений.

Напомним, Госдума приняла в первом чтении законопроект о выдворении иностранцев, которые находятся в России, но не имеют оснований для пребывания в стране.