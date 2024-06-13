Госдума приняла в первом чтении законопроект о выдворении иностранцев Общество

Фото: с сайта Госдумы

Депутаты Госдумы приняли в I чтении законопроект о новом режиме высылки для иностранцев, которые находятся в России, но не имеют оснований для пребывания в стране, сообщает РИА Новости.

Проект закона предусматривает включение в специальный реестр контролируемых лиц иностранного гражданина, которого будут считать находящимся в режиме высылки. После этого он не сможет менять место жительства или пребывания в России без разрешения органа внутренних дел; выезжать за пределы региона проживания; управлять транспортом; приобретать имущество; заключать брак.

Доступ к реестру будут иметь госорганы, а также любые юридические и физические лица. Для надзора за иностранцами предлагают ввести несколько новых мер, в том числе, установление местонахождения, проверка любых документов, согласование маршрута до пункта пропуска через границу.

Время пребывания иностранных граждан в России предлагается сократить до 90 суток в течение года. Чтобы сохранить право на въезд в страну иностранец будет обязан уважать традиционные ценности и не вмешиваться в государственную политику России.

Отмечается, что законопроект был внесен группой депутатов всех думских фракций.

Ранее сообщалось, что почти сто нелегалов были выдворены с территории Нижегородской области за неделю.