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Экономика

Экономика России справилась с санкциями ЕС

24 июня 2024 14:14  [140] Экономика

Экономика РФ  справилась с ограничениями Евросоюза. Как сообщает ТАСС, такое заявление сделал замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя очередной, 14-й пакет санкций ЕС.

По его словам, Брюссель в санкционной политике против Москвы хотел "удушить" экономику России, но добился противоположного результата.

"Российская экономика не только справится, она уже справилась. Если мы посмотрим на темпы экономического развития стран ЕС, то на сегодняшний день это примерно 0,1%, то есть близко к статистической погрешности. Темп российской экономики - 3,6%. Смысл санкций заключался в том, чтобы удушить российскую экономику, подорвать единство общества. ЕС добился противоположного результата", - сказал Александр Грушко.

Напомним, 24 июня Евросоюз принял 14-й пакет санкций против России. Под рестрикции подпали 116 физических и юридических лиц РФ. В частности, документ запрещает транзит российского сжиженного природного газа (СПГ) через европейские порты, но не ограничивает его поставки в ЕС.

"Меры направлены на то, чтобы нацелиться на такие ценные сектора российской экономики, как энергетика, финансы и торговля, и еще больше усложнить обход санкций Евросоюза", — говорится на сайте Совета ЕС.

Ранее сообщалось, что Япония ввела санкции против Александра Курдюмова, АПЗ и завода 70-летия Победы.

Кроме того, ранее в санкционные списки Канады попали ЦКБ им. Алексеева и завод им. Свердлова.

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Теги:
Россия Санкции экономика
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