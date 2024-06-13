Япония ввела санкции против Александра Курдюмова, АПЗ и завода 70-летия Победы Политика

АПЗ им. Пландина

Правительство Японии расширило пакет санкций против России, добавив в санкционные списки 11 физических лиц и 42 организации из России. Об этом сообщает РИА "Новости".

Санкции в виде заморозки активов введены в отношении сотрудников и членов Центризбиркома России, а также против директоров российских компаний и организаций. В список попал нижегородец Александр Курдюмов, который является членом ЦИК РФ восьмого состава.

Также заморожены активы АО "Нижегородский завод 70-летия Победы", АО "Арзамасский приборостроительный завод им. Пландина" и ООО "Промышленные технологии".

Всего с марта 2022 года Япония ввела санкции против 1070 граждан России и 847 компаний и организаций (в виде заморозки активов или запрета на экспорт).

Стоит отметить, что в обновлённый санкционный список попали также 11 иностранных компаний из Индии, Казахстана, Китая и ОАЭ - за обход санкций против России.