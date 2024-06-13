Руководители трех нижегородских предприятий попали под санкции ЕС

Руководители трех предприятий Нижегородской области попали в 14-й пакет санкций Евросоюза. Об этом сообщается на сайте совета ЕС.
Так, под санкции попал гендиректор завода "Гидромаш" Александр Лузянин.
Кроме того, в новый санкционный список ЕС включены руководитель ОАО "ФПЦ" ННИИРТ Валерий Тюлин и директор Правдинского радиозавода (входит в концерн "Алмаз-Антей") в Балахне Владимир Гурбич.
Напомним, Япония ввела санкции против Александра Курдюмова и АПЗ.
Ранее под санкции Канады попали ОАО "Конструкторское бюро судостроения "Вымпел", авиастроительный завод "Сокол", Центр судебно-медицинской экспертизы ГУ МВД по Нижегородской области, завод 70-летия Победы и ядерный центр в Сарове, арзамасский завод "Темп-Авиа".
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