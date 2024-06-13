Руководители трех нижегородских предприятий попали под санкции ЕС Общество

Руководители трех предприятий Нижегородской области попали в 14-й пакет санкций Евросоюза. Об этом сообщается на сайте совета ЕС.

Так, под санкции попал гендиректор завода "Гидромаш" Александр Лузянин.

Кроме того, в новый санкционный список ЕС включены руководитель ОАО "ФПЦ" ННИИРТ Валерий Тюлин и директор Правдинского радиозавода (входит в концерн "Алмаз-Антей") в Балахне Владимир Гурбич.

Напомним, Япония ввела санкции против Александра Курдюмова и АПЗ.

Ранее под санкции Канады попали ОАО "Конструкторское бюро судостроения "Вымпел", авиастроительный завод "Сокол", Центр судебно-медицинской экспертизы ГУ МВД по Нижегородской области, завод 70-летия Победы и ядерный центр в Сарове, арзамасский завод "Темп-Авиа".