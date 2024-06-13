Кинофестиваль "Горький fest" пройдёт в Нижнем Новгороде 12-18 июля
Стихотворение Глеба Никитина, посвящённое Нижнему Новгороду
Экспоцентр с гостиницей 5* построят возле Нижегородской ярмарки
Парк 777-летия Нижнего Новгорода на Автозаводе благоустроят
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
24 июня 2024 17:06  [79] Проект КРТ будет реализован на улице Янки Купалы в Нижнем Новгороде
24 июня 2024 16:53  [100] Руководители трех нижегородских предприятий попали под санкции ЕС
24 июня 2024 16:45  [94] Изменение тарифов ЖКХ в Нижегородской области будет дифференцированным
24 июня 2024 15:40  [140] Проезд в нижегородском метро подорожает с 1 июля
24 июня 2024 15:14  [130] Нижегородских добровольцев проводили на СВО патриотическим концертом
24 июня 2024 15:05  [139] Около 30 незаконно возведенных объектов снесут в Нижнем Новгороде
24 июня 2024 14:58  [155] Станция для управления космическими аппаратами запущена в Нижнем Новгороде
24 июня 2024 14:51  [138] Шесть пострадавших от ботулизма нижегородцев по-прежнему находятся на ИВЛ
24 июня 2024 14:40  [140] Объявлены итоги XIII конкурса "Вместе в цифровое будущее"
24 июня 2024 13:36  [182] Эксперты предполагают снижение турпотока в Крым и Дагестан на фоне терактов
Общество

Руководители трех нижегородских предприятий попали под санкции ЕС

24 июня 2024 16:53  [100] Общество

Руководители трех предприятий Нижегородской области попали в 14-й пакет санкций Евросоюза. Об этом сообщается на сайте совета ЕС.

Так, под санкции попал гендиректор завода "Гидромаш" Александр Лузянин.

Кроме того, в новый санкционный список ЕС включены руководитель ОАО "ФПЦ" ННИИРТ Валерий Тюлин и директор Правдинского радиозавода (входит в концерн "Алмаз-Антей") в Балахне Владимир Гурбич.

Напомним, Япония ввела санкции против Александра Курдюмова и АПЗ.

Ранее под санкции Канады попали ОАО "Конструкторское бюро судостроения "Вымпел", авиастроительный завод "Сокол", Центр судебно-медицинской экспертизы ГУ МВД по Нижегородской области, завод 70-летия Победы и ядерный центр в Саровеарзамасский завод "Темп-Авиа".

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Промышленность Санкции
Поделиться:
Новости по теме
14 июня 2024 15:12  [564] ЦКБ им. Алексеева и завод им. Свердлова попали в санкционные списки Канады
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День России - 2024 в Нижнем Новгороде
13 июня 2024 13:00День России - 2024 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph