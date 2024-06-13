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Общество

Правительство РФ упростило предоставление субсидий на оплату ЖКХ

25 июня 2024 10:39  [117] Общество

Фото: сайт правительства России

Правительство России упростило порядок предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, сообщает РИА Новости.

Для получения субсидии гражданам будет достаточно подать электронное заявление через личный кабинет на портале "Госуслуг". Отмечается, что основную часть документов госорганы будут запрашивать через систему межведомственного электронного взаимодействия. Также по желанию по-прежнему можно обратиться за назначением этой меры поддержки лично - в органы социальной защиты или МФЦ.

Правом на получение субсидии обладают граждане, у которых ежемесячно на оплату ЖКУ уходит больше определённой доли дохода. Каждый регион устанавливает эту норму самостоятельно.

Ранее сообщалось, что законопроект о модернизации коммунальной инфраструктуры рассмотрят в Госдуме.

Также сообщалось, что изменение тарифов ЖКХ в Нижегородской области будет дифференцированным.

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Теги:
ЖКХ Правительство РФ Субсидии
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