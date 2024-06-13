Законопроект о модернизации коммунальной инфраструктуры рассмотрят в Госдуме

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Законопроект о модернизации коммунальной инфраструктуры будет рассмотрен в Госдуме, сообщает РБК.
Проект закона, в частности, предполагает, что ресурсоснабжающие организации будут инвестировать в капитальный ремонт объектов и инфраструктуры ЖКХ.
В качестве одной из причин коммунальных аварий в России называется отсутствие в законе обязанностей у коммунальных компаний вкладывать средства в модернизацию объектов.
Также законопроект обязывает ресурсоснабжающие организации проводить согласование своих инвестиционных программ с властями региона, что должно повысить прозрачность всей сферы ЖКХ.
Ранее сообщалось, что Владимир Беспалов рекомендовал повысить уровень надежности систем теплоснабжения в регионе.
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