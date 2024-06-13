Более 23 тысяч нижегородцев с начала года посетили "Поезда здоровья" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

"Поезда здоровья" с начала года совершили 120 выездов в районы Нижегородской области. Как сообщает региональный минздрав, за это время мобильно-диагностические комплексы посетили почти 400 поселков.

Врачи "Поездов здоровья" провели приём свыше 23,3 тысяч человек, а пациенты получили более 40,5 тысяч консультаций специалистов узких специальностей. Кроме того, пациентам проведено более 98,3 тысячи различных исследований (в том числе, 9 тысяч флюорографий, свыше 8,5 тысяч электрокардиографий, почти 7 тысяч ультразвуковых исследований, а также свыше 42,5 тысячи общеклинических лабораторных исследований). Помимо этого, около 7 тысяч женщин прошли маммографию.

Ранее сообщалось, что нижегородские "Поезда здоровья" в июне посетят 19 муниципалитетов области.

Также сообщалось, что благодаря нацпроекту для отделения реабилитации Семеновской ЦРБ закупили новое оборудование.