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Более 23 тысяч нижегородцев с начала года посетили "Поезда здоровья"

25 июня 2024 13:05  [33] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

"Поезда здоровья" с начала года совершили 120 выездов в районы Нижегородской области. Как сообщает региональный минздрав, за это время мобильно-диагностические комплексы посетили почти 400 поселков.

Врачи "Поездов здоровья" провели приём свыше 23,3 тысяч человек, а пациенты получили более 40,5 тысяч консультаций специалистов узких специальностей. Кроме того, пациентам проведено более 98,3 тысячи различных исследований (в том числе, 9 тысяч флюорографий, свыше 8,5 тысяч  электрокардиографий, почти 7 тысяч ультразвуковых исследований, а также свыше 42,5 тысячи общеклинических лабораторных исследований). Помимо этого, около 7 тысяч женщин прошли маммографию.

Ранее сообщалось, что нижегородские "Поезда здоровья" в июне посетят 19 муниципалитетов области.

Также сообщалось, что благодаря нацпроекту для отделения реабилитации Семеновской ЦРБ закупили новое оборудование.

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Теги:
Здравоохранение Нацпроект Поезда здоровья
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