Татьяна Голикова: "После индексации пенсия увеличится минимум на 1,3 тыс. рублей" Общество

Фото: сайт Госдумы РФ

В России пенсии работающих пенсионеров после индексации вырастут минимум на 1300 рублей, сообщает ТАСС.

Вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула, что у каждого человека пенсионное обеспечение индивидуальное, в зависимости от его стажа.

"Поскольку мы индексируем пенсию с 1 февраля, начнем по накопленной базе, то естественно от этой накопленной базы у него и пойдет увеличение по тем индексам, которые сложатся. Но мы для себя определяли, что среднее, подчеркиваю, минимальное увеличение должно составить где-то 1300 рублей", - сказала она.

По словам главы Минтруда РФ Антона Котякова, индексация пенсий в следующем году будет проходить по единым правилам как для неработающих, так и для работающих пенсионеров. В 2025 году работающие пенсионеры будут получать пенсию с учетом индексации 2025 года, в 2026 году - с учетом индексации 2025 и 2026 годов, в 2027 году - с учетом индексации 2025, 2026 и 2027 годов

Ранее сообщалось, что решение об индексации пенсий работающим пенсионерам затронет более 7,5 млн человек