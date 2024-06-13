Нижегородские спортсмены завоевали 26 медалей на играх стран БРИКС Спорт

Фото: Министерство спорта Нижегородской области

Нижегородские спортсмены в составе сборной команды России завоевали 26 медалей на международных соревнованиях "Спортивные игры стран БРИКС", которые прошли в Республике Татарстан.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в состав сборной России вошло более 30 нижегородских спортсменов и тренеров в 11 видах спорта.

Глава региона Глеб Никитин поздравил нижегородцев и выразил своё восхищение и гордость.

"Бокс, борьба на поясах, самбо, спортивная борьба, бадминтон, фехтование, легкая атлетика, гребной спорт, настольный теннис, плавание и художественная гимнастика - наши атлеты завоевали 13 золотых, 12 серебряных и одну бронзовую медаль. Высокий результат, гордимся вами и поздравляем!" - сказал Глеб Никитин.

Напомним, среди прочих, золотые награды в настольном теннисе в командных соревнованиях завоевали Элизабет Абраамян и Влада Воронина. Золотая медаль на дистанции 400 метров в комплексном плавании у Ярослава Лозе. В фехтовании "золото" в командном турнире и "серебро" в личном зачете завоевал Кирилл Тюлюков.

Кроме того, в художественной гимнастике три комплекта золотых медалей в составе сборной у нижегородских гимнасток: в командном зачете, в групповом упражнении – в многоборье за медали боролись юниорки Полина Мелинаускайте, Мелисса Голубева, Полина Коваленко, Ксения Журавлева, Анастасия Семикова, Виктория Золотова. Также девушки завоевали "золото" в финале в упражнении с пятью обручами.

По итогам игр, в общекомандном зачете сборная России заняла первое место. На счету национальной сборной 502 медали, в том числе 262 золотых, 141 серебряная и 99 бронзовых. На втором месте зачёта – сборная команда Республики Беларусь с результатом в 247 медалей. Третью ступень турнирной таблицы занимает Китай – у команды 62 медали.

Ранее сообщалось, что Российская сборная досрочно выиграла общекомандный медальный зачет Игр БРИКС.