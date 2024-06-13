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Общество

Нижегородцы смогут бесплатно доставлять гуманитарные грузы в зону СВО по платным дорогам

25 июня 2024 18:35  [98] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородская область стала одним из двух пилотных регионов России по реализации новой меры поддержки волонтёров - безвозмездного проезда по платным дорогам для добровольцев и НКО, доставляющих в приграничные регионы, Донбасс и Новороссию гуманитарные грузы. Информация была озвучена на установочном совещании региональных штабов #МЫВМЕСТЕ. В пилотном проекте также примет участие Тверская область.

Согласно информации, соответствующее трёхстороннее соглашение подписали ОНФ, Ассоциация волонтёрских центров и ГК "Автодор".

Мера поддержки введена с целью сократить расходы волонтеров и благотворителей на перевозку гуманитарной помощи. Первые 10 гумконвоев из пяти муниципалитетов Нижегородской области уже воспользовались ею.

Обработкой заявок от частных лиц и добровольческих групп займётся региональный штаб #МЫВМЕСТЕ по Нижегородской области. Для этого всем желающим необходимо не позднее чем за три дня подать заявку на проезд, после её отработки данные на автомобиль будут внесены в специальные списки "Автодора", и машина после проверки данных оператором сможет проехать без оплаты по крайней правой полосе.

Отметим, что для волонтёров доступны любые платные дороги "Автодора", включая трассу М-4 "Дон".

Напомним, что проблему проезда гуманитарных групп по платным дорогам озвучили студенты-добровольцы на встрече с президентом России Владимиром Путиным в январе 2024 года, а уже 15 марта вышло поручение главы государства на эту тему.

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Теги:
Волонтеры гуманитарная помощь СВО
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