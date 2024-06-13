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Общество

Ещё одну партию гумпомощи для бойцов СВО собрали в администрации Ленинского района

25 июня 2024 12:03  [49] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В администрации Ленинского района Нижнего Новгорода собрали гуманитарную помощь для участников СВО, сообщает пресс-служба ведомства. 

В зону спецоперации отправили радиостанции, бензогенератор, аккумуляторы, маскировочные сети, домкраты, шуруповерты, бензопилы.

Кроме того, бойцам СВО отправили лекарственные препараты, хозтовары, детские письма и поделки. А волонтеры передадут в детские дома игрушки.

По словам главы Ленинского района Сергея Лукоянова, гуманитарная помощь была собрана учитывая пожелания, которые поступили из войсковых частей.

"Мы постоянно на связи с нашими ребятами, и, по-возможности, постарались учесть их пожелания. В сборе гуманитарной помощи приняли участие предприниматели и предприятия, депутаты и жители Ленинского района. Каждый из нас понимает, как важны сегодня для солдат наша поддержка и надежный тыл. Благодарим всех, кто вносит свой вклад в общую победу!", – сказал Сергей Лукоянов.

Принять участие в сборе гуманитарной помощи бойцам может любой нижегородец. Всё, что требуется - это передать необходимые предметы в пункты сбора.

Ранее сообщалось, что Канавинский район отправил гуманитарный груз в зону СВО.

Также сообщалось, что нижегородцы собрали для детских домов ЛНР и ДНР гумпомощь на 4,5 млн рублей

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Теги:
гуманитарная помощь Ленинский район СВО
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