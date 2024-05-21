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Общество

Очередной гуманитарный груз отправился на СВО из Нижегородской области

23 мая 2024 10:55  [111] Общество

Фото: Дом народного единства

В зону проведения спецоперации из Нижегородской области отправлен очередной гуманитарный груз. Как сообщает Дом Народного единства, в его состав вошли утеплитель, рубероид, строительный инструмент, электрокабель, розетки и лампочки, емкость для воды и отопительные пушки.  Отправленные предметы быта военные используют для обустройства окопов, землянок и для организации быта на передовой.

Отправка гумпомощи на СВО проходит регулярно. Формированием и отправкой гуманитарного конвоя в зону специальной военной операции занимается координационный центр на базе Дома народного единства. Перечень необходимых товаров составляется по заявкам войсковых частей. Центр помогает в сборе и доставке грузов не только нижегородским предприятиям и организациям, но и отдельным волонтерам и волонтерским группам.

За всё время проведения СВО правительство Нижегородской области и координационный центр отправили более 520 конвоев гумпомощи. Свыше 160 воинских частей получили около 4 тысяч тонн полезных товаров. Приобрели и отравили на СВО более 120 автомобилей. В общей сложности обработали и отправили  около 1,4 тысяч заявок от войсковых частей.

Ранее сообщалось, что нижегородские предприятия передали в зону СВО технику для выполнения боевых задач.

Также сообщалось, что три грузовых авто с гумпомощью отправились в зону СВО из Нижегородской области.

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Теги:
гуманитарная помощь Дом народного единства СВО
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