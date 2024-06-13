Роман Апроменко возглавил больницу №12 Сормовского района Общество

Фото: с сайта gazetaznamya.ru

Главным врачом городской клинической больницы №12 Сормовского района Нижнего Новгорода назначен Роман Апроменко. Информация об этом размещена на официальном сайте медучреждения.

Напомним, опытный хирург Роман Апроменко 9 лет возглавлял Большемурашкинскую ЦРБ, а в 2022 году также был назначен главврачом Городецкой ЦРБ, и до настоящего момента совмещал должности.

Марина Арташина, которая исполняла обязанности главврача больницы №12 с 2023 года, осталась на должности заместителя руководителя медучреждения по медчасти.

По данным главреда медицинского издания "Стационар-пресс" Алексея Никонова, и.о. главного врача Большемурашкинской ЦРБ стала Вера Макарова.

"В больнице её хорошо знают, много лет она работает там начмедом", - прокомментировал эксперт.

Кто возглавит Городецкую ЦРБ, пока неизвестно.

Напомним, что бывший проректор Нижегородской государственной медицинской академии (сейчас - ПИМУ) Александр Цопов назначен главврачом центральной районной больницы города Харцызск в Донецкой Народной Республике.