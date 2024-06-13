Главврач ГКБ №10 Нижнего Новгорода подозревается в мошенничестве

Главный врач Городской клинической больницы №10 Нижнего Новгорода задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в мошенничестве.
Как сообщает пресс-служба ведомства, была получена оперативная информация о причастности главврача к использованию служебного положения при хищении денежных средств медучреждения в крупном размере. Возбуждено уголовное дело.
Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящий момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, которые должны установить другие эпизоды преступной деятельности главного врача.
Ранее сообщалось, что ФСБ выявила мошенническую схему по хищению денег в образовательном центре "Вега".
Также сообщалось, что ФСБ выявила противоправную деятельность двух нижегородских адвокатов.
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