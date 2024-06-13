Кабмин утвердил критерий для формирования опорной сети дорог Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

В России утвердили критерий для формирования опорной сети автодорог. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Согласно документу, к опорным сетям теперь будут относиться дороги регионального или межмуниципального значения, которые обеспечивают подъезд к аэропортам, железнодорожным станциям, а также морским и речным портам.

Реестр объектов транспортной инфраструктуры и автомобильных дорог опорной сети будут утверждаться актами Минтранса, после того как правительственные комиссии по транспорту и по региональному развитию дадут одобрение.

Данное решение позволит обозначить самые востребованные для страны дороги и обеспечить их необходимое развитие в приоритетном порядке.

Отмечается, что понятие "опорная сеть автомобильных дорог" внесли в федеральный закон об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в июле прошлого года, а работа по её формированию должна быть закончена к сентябрю 2024 года.

Ранее сообщалось, что федеральную трассу М-12 "Восток" продлят до Тюмени. В сентябре 2023 года президент Владимир Путин открыл участок М-12 от Москвы до Арзамаса.