Нижегородская область вошла в топ-3 в рейтинге эффективности госуправления Политика

Фото: Алексей Чугунов

Нижегородская область заняла третье место в рейтинге эффективности регионального госуправления по итогам первой половины 2024 года. Об этом сообщает Telegram-канал "Незыгарь".

К регионам-лидерам рейтинга управленческой эффективности (группа "Высокая эффективность") помимо Нижегородской области эксперты отнесли Москву, Татарстан, Ямало-Ненецкий автономный округ, Чечню, Санкт-Петербург, Ленинградскую, Тульскую и Кемеровскую области, а также Башкирию, Севастополь и Ненецкий автономный округ.

Для этих регионов характерна существенная поддержка на федеральном уровне, лоббистские возможности руководителей и членов их команд. Внутриэлитные противоречия купированы, либо находятся под контролем.

"В Нижегородской области отмечается рост большинства экономических показателей, включая промышленное производство, строительство и туризм. Также наблюдается широкая поддержка участников СВО, относительно высокий уровень жизни жителей", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, регионы с высокой эффективностью, в том числе и Нижегородская область, не лишены известных рисков, которые могут отразиться на системе управления. Это, в первую очередь, нарастающая череда антикоррупционных расследований и находящаяся в кризисном состоянии инфраструктура ЖКХ. Для Кемеровской и Тульской областей таким риском может стать уход прежних руководителей, которые обладали значительной поддержкой федеральной элиты, для Севастополя – угрозы в сфере безопасности.

Обращает на себя отсутствие в группе лидеров Московской области: прежде всего это связано с внутриэлитной напряженностью и проблемами в сфере ЖКХ, которые были заметны зимой 2023 года.

За последние годы заметен прогресс в госуправлении в Тульской и Нижегородской областях.

Напомним, Глеб Никитин занял 9 строчку в топе медиарейтинга глав регионов по итогам мая.