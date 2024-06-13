Почётные звания заслуженных работников присвоены 45 нижегородцам Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

26 июня 2024 года состоялось очередное заседание городской Думы Нижнего Новгорода, на котором депутаты согласовали присвоение почетных званий 45 нижегородцам - заслуженным работникам разных сфер деятельности.

Данные звания присваиваются за особые заслуги в профессиональной деятельности, направленной на благо жителей города, а также за весомый вклад в обеспечение благополучия и процветания Нижнего Новгорода.

Согласно Положениям о присвоении почетных званий, основаниями для награждения являются трудовой стаж в соответствующей званию организации (не менее 10 лет), а также наличие заслуг и достижений в сфере своей профессиональной деятельности. Ежегодно каждое почетное звание присваиваться не более чем пяти кандидатам в каждой категории.

В этом году почетные звания в социально-важных профессиях присваиваются:

"Заслуженный пожарный города Нижнего Новгорода":

- Гусакову Алексею Валерьевичу,

- Кемаеву Петру Николаевичу,

- Кашеутову Денису Валерьевичу,

- Семенычеву Владимиру Артемоновичу,

- Тузову Андрею Павловичу;

"Заслуженный медицинский работник города Нижнего Новгорода":

- Буровой Ольге Николаевне,

- Заболоцкой Валентине Александровне,

- Киселевой Ирине Витальевне,

- Лариной Ольге Николаевне,

- Мануйленко Ольге Владимировне;

"Заслуженный работник образования города Нижнего Новгорода":

- Авербуху Леониду Нисанелевичу,

- Ермиловой Ольге Александровне,

- Созиновой Наталье Владимировне,

- Тонконог Людмиле Михайловне,

- Ярцевой Ирине Николаевне;

"Заслуженный сотрудник полиции города Нижнего Новгорода":

- Абрамову Михаилу Алексеевичу,

- Осипову Михаилу Николаевичу,

- Пискунову Сергею Михайловичу,

- Соколову Олегу Вячеславовичу,

- Шереру Валерию Анатольевичу;

"Заслуженный социальный работник города Нижнего Новгорода":

- Анохиной Надежде Вячеславовне,

- Бреевой Светлане Юрьевне,

- Бруст Софии Юрьевне,

- Гавриловой Любови Васильевне,

- Шалимовой Елене Михайловне;

"Заслуженный деятель культуры и искусства города Нижнего Новгорода":

- Бугровой Марине Станиславовне,

- Девяткиной Людмиле Викторовне,

- Колесникову Владимиру Григорьевичу,

- Колосову Леониду Александровичу,

- Коровину Николаю Николаевичу;

"Заслуженный работник дорожного хозяйства города Нижнего Новгорода":

- Житникову Андрею Олеговичу,

- Ковалеву Виталию Александровичу,

- Ростовцеву Александру Андреевичу,

- Соловых Евгению Валерьевичу,

- Трусову Николаю Юрьевичу;

"Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства города Нижнего Новгорода":

- Бузину Андрею Владимировичу,

- Вавилову Вячеславу Евгеньевичу,

- Павлову Сергею Геннадьевичу,

- Прокофьевой Ольге Валерьевне,

- Тяжелову Ивану Николаевичу;

"Заслуженный работник физической культуры и спорта города Нижнего Новгорода":

- Голышеву Николаю Ивановичу,

- Москвину Алексею Валентиновичу,

- Полетаеву Василию Васильевичу,

- Сухановой Валентине Федоровне,

- Ярославцевой Зинаиде Егоровне.