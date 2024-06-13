Почётные звания заслуженных работников присвоены 45 нижегородцам

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26 июня 2024 года состоялось очередное заседание городской Думы Нижнего Новгорода, на котором депутаты согласовали присвоение почетных званий 45 нижегородцам - заслуженным работникам разных сфер деятельности.
Данные звания присваиваются за особые заслуги в профессиональной деятельности, направленной на благо жителей города, а также за весомый вклад в обеспечение благополучия и процветания Нижнего Новгорода.
Согласно Положениям о присвоении почетных званий, основаниями для награждения являются трудовой стаж в соответствующей званию организации (не менее 10 лет), а также наличие заслуг и достижений в сфере своей профессиональной деятельности. Ежегодно каждое почетное звание присваиваться не более чем пяти кандидатам в каждой категории.
В этом году почетные звания в социально-важных профессиях присваиваются:
"Заслуженный пожарный города Нижнего Новгорода":
- Гусакову Алексею Валерьевичу,
- Кемаеву Петру Николаевичу,
- Кашеутову Денису Валерьевичу,
- Семенычеву Владимиру Артемоновичу,
- Тузову Андрею Павловичу;
"Заслуженный медицинский работник города Нижнего Новгорода":
- Буровой Ольге Николаевне,
- Заболоцкой Валентине Александровне,
- Киселевой Ирине Витальевне,
- Лариной Ольге Николаевне,
- Мануйленко Ольге Владимировне;
"Заслуженный работник образования города Нижнего Новгорода":
- Авербуху Леониду Нисанелевичу,
- Ермиловой Ольге Александровне,
- Созиновой Наталье Владимировне,
- Тонконог Людмиле Михайловне,
- Ярцевой Ирине Николаевне;
"Заслуженный сотрудник полиции города Нижнего Новгорода":
- Абрамову Михаилу Алексеевичу,
- Осипову Михаилу Николаевичу,
- Пискунову Сергею Михайловичу,
- Соколову Олегу Вячеславовичу,
- Шереру Валерию Анатольевичу;
"Заслуженный социальный работник города Нижнего Новгорода":
- Анохиной Надежде Вячеславовне,
- Бреевой Светлане Юрьевне,
- Бруст Софии Юрьевне,
- Гавриловой Любови Васильевне,
- Шалимовой Елене Михайловне;
"Заслуженный деятель культуры и искусства города Нижнего Новгорода":
- Бугровой Марине Станиславовне,
- Девяткиной Людмиле Викторовне,
- Колесникову Владимиру Григорьевичу,
- Колосову Леониду Александровичу,
- Коровину Николаю Николаевичу;
"Заслуженный работник дорожного хозяйства города Нижнего Новгорода":
- Житникову Андрею Олеговичу,
- Ковалеву Виталию Александровичу,
- Ростовцеву Александру Андреевичу,
- Соловых Евгению Валерьевичу,
- Трусову Николаю Юрьевичу;
"Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства города Нижнего Новгорода":
- Бузину Андрею Владимировичу,
- Вавилову Вячеславу Евгеньевичу,
- Павлову Сергею Геннадьевичу,
- Прокофьевой Ольге Валерьевне,
- Тяжелову Ивану Николаевичу;
"Заслуженный работник физической культуры и спорта города Нижнего Новгорода":
- Голышеву Николаю Ивановичу,
- Москвину Алексею Валентиновичу,
- Полетаеву Василию Васильевичу,
- Сухановой Валентине Федоровне,
- Ярославцевой Зинаиде Егоровне.
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