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Бизнес

Какие квартиры продаются быстрее в Нижнем Новгороде? Исследование ВТБ и М2

26 июня 2024 15:35  [110] Бизнес

По данным ВТБ и "Метра квадратного", быстрее всего в Нижегородской области сегодня продаются студии – в среднем меньше, чем за два месяца. На втором месте - однокомнатные квартиры, которые клиенты реализуют за два месяца. Двухкомнатные квартиры находят покупателя в среднем за 86 дней, а трёхкомнатные - за 101 день. Дольше всего приходится продавать квартиру с четырьмя и более комнатами — 4,5 месяца. 

На скорость продажи квартир, помимо ее комнатности, влияет местоположение. В регионах-миллионниках быстрее всего квартиры продаются* в Москве – в среднем, меньше, чем за два месяца (51 день). В Нижегородской области этот срок выше — около трех месяцев (84 дня). Дольше всего квартиры продаются в Краснодарском крае — в среднем почти четыре месяца (111 дней), выяснили эксперты банка ВТБ и экосистемы недвижимости «Метр квадратный».

При этом доля клиентов, купивших студию или однокомнатную квартиру, выросла за последний год почти до 40% (+ 9 пп). Одновременно доля тех, кто приобрел трехкомнатные квартиры, опустилась ниже 20% (- 6 пп за год), а доля выбравших двух- и четырехкомнатные объекты осталась примерно на том же уровне. 

Цель** покупки квартиры в 40% случаев - улучшение качества жизни. Для детей и родственников недвижимость покупают 16% респондентов, ещё 13% новое жилье нужно из-за изменившихся жизненных обстоятельств, а 6% хотят жить ближе к родственникам. Ещё часть опрошенных преследуют инвестиционные цели.

"Большинство россиян покупают квартиры для себя или детей, поэтому стараются внимательно выбирать объекты. Например, квартиры в старом жилом фонде часто проигрывают современным жилым комплексам, построенным в последние годы. Решающее значение имеют и развитая инфраструктура в районе, качество ремонта и вид из окна. В этом году на фоне динамично меняющейся конъюнктуры рынка клиенты стали подходить к выбору недвижимости еще более тщательно, тем более, разнообразие предложений на рынке предоставляет им такую возможность", - прокомментировал начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин. 

"Покупка недвижимости - один из самых ответственных этапов в жизни каждого человека. С изменениями в госпрограммах кредитования, инфляцией, а вместе с ней и стоимости на объекты, доступность жилья не становится выше. Особенно это касается центрального региона и городов-миллионников. Очевидно, что покупателям сейчас необходимо больше времени для принятия решения о покупке нового жилья. Интересно и то, что по данным аналитического центра М2, при выборе недвижимости россиян также беспокоит общий контингент жителей района и современные решения, например, двор без машин, лапомойки, комнаты для колясок на первом этаже и так далее. Это относительно новые критерии выбора нового жилья", - прокомментировал генеральный директор экосистемы недвижимости "Метр квадратный" Алексей Завгородний.

*Эксперты анализировали сроки экспозиции квартир на платформе "Метр квадратный" в январе-мае 2024 г.

** По данным репрезентативного опроса в мае 2024 года среди более 500 жителей крупных городов РФ старше 18 лет.

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Теги:
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