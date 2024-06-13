Несколько тысяч км автодорог могут построить в России за внебюджетные средства

Несколько тысяч километров автодорог в РФ могут построить с привлечением внебюджетного финансирования, сообщает ТАСС.
По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, российское правительство рассматривает возможности увеличения по стране привлечения внебюджетного финансирования на строительство дорог.
"Напоминаю, что у нас это можно реализовывать только в том случае, если есть альтернативный бесплатный проезд. Суммарно мы видим пока на несколько тысяч километров дорог различных проектов, это и обходы городов, это и дополнительные объемы, предлагаемые регионами, и работы, проводящиеся "Автодором", - сказал зампредседателя правительства.
Ранее сообщалось, что правительство России утвердило критерий для формирования опорной сети дорог.
Также сообщалось, что федеральную трассу М-12 "Восток" продлят до Тюмени.
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