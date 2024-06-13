Города-побратимы из недружественных стран Политика

На прошлой неделе стало известно, что администрация Нижнего Новгорода планирует подписать договор о побратимстве с белорусским Гомелем. Традиция заключать побратимские соглашения возникла у нас еще в начале 90-х годов. Поэтому сегодня у Нижнего 21 город-побратим. В этом списке города всего мира. Однако политическая ситуация меняется, и вчерашние союзники перестают быть друзьями. Кто-то из них открыто разрывает побратимские связи, как Харьков, Городской совет которого еще в мае 2022 года принял решение о разрыве побратимских отношений со всеми российскими городами, в т. ч. и с Нижним Новгородом. Кто-то по-тихому исключает из официальной информации сообщение о побратимских связях.

Например, в статье о городе Тампере на англоязычной версии Wikipedia Нижний Новгород больше не упоминается как город побратим. Большинство же городов, в том числе и сам Нижний Новгород, стараются не замечать возникшего противоречия.

Ситуация сложилась довольно двусмысленная. С одной стороны официальных документов о расторжении побратимских отношений нет, поэтому нет и оснований для редактирования списка городов-побратимов. С другой стороны среди городов-побратимов у нас числятся города из списка недружественных государств и территорий. Их перечень был утвержден Правительственным распоряжением № 2021: 1230-р; 2022: 430-р от 13 мая 2021 года. На взаимоотношения с этими странами распространяются определенные ограничения и меры воздействия.

В связи с этим возникает вопрос экспертам: "ликвидировать ли побратимские отношения с городами из недружественных стран, или не замечать этот антагонизм, уповая на то, что "время все лечит"?

Города-побратимы Нижнего Новгорода из Перечня недружественных государств и территорий: Эссен (Германия), Филадельфия (США), Линц (Австрия), Тампере (Финляндия), Харьков (Украина), Сувон (Южная Корея), Сан-Бой-де-Льобрегат (Испания), Дьер (Венгрия), Добрич (Болгария), Ираклион (Греция).

Евгений Семенов, заместитель Председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества напоминает об особенностях договора о побратимстве.

"Если вернуться к вопросу о том, что же нам делать с городами-побратимами, то стоит вспомнить, что типовое Соглашение или Договор об установлении побратимских отношений содержит условия его расторжения или прекращения. Как правило в этих документах фигурирует формулировка о том, что отношения денонсируются по инициативе одной из сторон при письменном уведомлении другой стороны. В нынешних обстоятельствах необходимо посмотреть Договор о побратимских отношениях между Нижним Новгородом и Харьковом и если решение Городского совета Харькова от мая 2022 года о расторжении побратимских отношений с Нижним Новгородом соответствует условиям договора, то эти отношения надо денонсировать", - полагает эксперт.

Дмитрий Каминченко, к.полит.н, доцент кафедры политологии ИМОМИ ННГУ им. Н.А. Лобачевского указывает, что институт побратимских отношений подвержен влиянию политических процессов.

"Столице Приволжья целесообразно наращивать взаимодействие по линии побратимства с городами, представляющими государства Южной Америки, Юго-Восточной Азии и Африки. Особое внимание в текущем году в контексте председательства России в БРИКС необходимо уделить установлению контактов с городами таких государств, как Бразилия, ЮАР и Египет. Перспективным, учитывая недавние события, выглядит и установление побратимских связей с одним из городов Социалистической Республики Вьетнам, Боливарианской Республики Венесуэла и Боливии. Очевидно, что здесь представителям региональной и городской власти важно выработать четкую стратегию по установлению побратимских связей с муниципальными образованиями указанных стран", - считает эксперт

Вадим Андрюхин, главный редактор газеты "Новое дело":

"Думаю, что проблемы здесь нет никакой. Абсолютное большинство нижегородцев вообще не ощущало этих побратимских связей - ни в личном плане, ни в политическом смысле, ни в экономическом. Один только немецкий Эссен мелькал в информационном поле, да то больше в представительском виде для поездок чиновников, депутатов или деятелей культуры. Для развития и вообще жизни Нижнего Новгорода это пиар-представительство значения особого никогда не имело. Про остальных "побратимов" вообще мало что было слышно. Поэтому не стоит обращать внимания на разрыв или наоборот укрепление побратимских связей. Это не те приоритеты, которые сегодня важны или даже просто интересны. Наши заботы сегодня совсем иные".

Андрей Самсонов, научный сотрудник Приволжского филиала ФНИСЦ РАН, старший научный сотрудник АНО "Научно-исследовательский Институт проблем социального управления" считает, что разрывать побратимские отношения не следует.

"Нижний Новгород со своей стороны никак не может повлиять на муниципальные власти городов-побратимов и их действия. При этом, даже в условиях открыто враждебной позиции в отношении России, представляется правильным предоставить возможность разрыва отношений другой стороне. Хотя бы потому, что суть формулы "города-побратимы" означает установление взаимосвязи между жителями городов, а не их временным политическим руководством, даже поддерживаемым частью этого населения", - отмечает эксперт.

Елена Мозгунова, к. полит. н., доцент Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС уверена, что побратимские отношения нужно рассматривать как инструмент, с помощью которого местные власти, различные организации и ассоциации могут способствовать восстановлению пост-конфликтного пространства.

"На данном этапе развития мирового сообщества в условиях глобализации невозможно недооценить все более расширяющейся дипломатии городов, когда международные связи на локальном уровне позволяют объединять интересы, воплощать культурные, экономические, социальные проекты, расширять деловые и политические контакты. Учитывая, что противоречия России-Украины, за которой стоит коллективный Запад, рано или поздно закончатся и придется выстраивать вновь межгосударственное сотрудничество, а чем больше каналов взаимодействия, тем оно эффективнее. Более того, мы понимаем, что упомянутый коллективный Запад – это разные суверенные нации-государства и в данном случае требуется индивидуальный подход", - подчеркивает эксперт.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта НИА "Нижний Новгород" и федерального "Экспертного клуба"