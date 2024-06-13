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Политика

Елена Мозгунова: "Вопрос о побратимских отношениях сложный, учитывая текущую ситуацию"

27 июня 2024 16:32  [109] Политика

На прошлой неделе стало известно, что администрация Нижнего Новгорода планирует подписать договор о побратимстве с белорусским Гомелем. Однако у Нижнего Новгорода действует и целый ряд побратимских договоров с городами из "недружественных стран". Эксперты рассуждают на тему, есть ли смысл разрывать такие договора в одностороннем порядке.

Елена Мозгунова, кандидат полит. н., доцент Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС:

"Вопрос о побратимских отношениях сложный, учитывая текущую ситуацию. Вспомним ковидные ограничения, когда многие связи были остановлены в силу объективных причин, затем начавшаяся Специальная Военная Операция протестировала на прочность эти взаимодействия и многие друзья - братья стали "навязанными" противниками. 

На данном этапе развития мирового сообщества в условиях глобализации невозможно недооценить все более расширяющейся дипломатии городов, когда международные связи на локальном уровне позволяют объединять интересы, воплощать культурные, экономические, социальные проекты, расширять деловые и политические контакты. 

Вопрос о том "что делать?" в текущей ситуации стоит рассматривать с разных сторон. Полагаю, не нужно игнорировать или не замечать этого, наоборот – нужно говорить, тем самым давая понять, что Россия всегда "За" диалог. Опять же это согласуется с федеральной позицией о том, что мы не хотим выстраивания "железного занавеса". 

Побратимские отношения нужно рассматривать как инструмент, с помощью которого местные власти, различные организации и ассоциации могут способствовать восстановлению пост-конфликтного пространства.

Конечно, породненные города – это, в первую очередь, культурно-туристическое взаимодействие, обмен историческими, образовательными практиками, деловое и торговое сотрудничество, что не оказывает существенного влияния на геополитическую расстановку. И мы помним, с чего начиналась побратимская история: жители британского Ковентри прислали подарок сталинградцам – денежную помощь и скатерть с надписью "Лучше маленькая помощь, чем большое сожаление".

Учитывая, что противоречия России-Украины, за которой стоит коллективный Запад, рано или поздно закончатся и придется выстраивать вновь межгосударственное сотрудничество, а чем больше каналов взаимодействия, тем оно эффективнее. Более того, мы понимаем, что упомянутый коллективный Запад – это разные суверенные нации-государства и в данном случае требуется индивидуальный подход".

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Теги:
Елена Мозгунова Международное сотрудничество
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