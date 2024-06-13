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Политика

Дмитрий Каминченко: "Институт побратимских отношений подвержен влиянию политических процессов"

27 июня 2024 16:36  [107] Политика

На прошлой неделе стало известно, что администрация Нижнего Новгорода планирует подписать договор о побратимстве с белорусским Гомелем. Однако у Нижнего Новгорода действует и целый ряд побратимских договоров с городами из "недружественных стран". Эксперты рассуждают на тему, есть ли смысл разрывать такие договора в одностороннем порядке.

Дмитрий Каминченко, кандидат полит.н, доцент кафедры политологии ИМОМИ ННГУ им. Н.А. Лобачевского:

"Институт городов-побратимов представляет собой официально закрепленный формат регулярных взаимоотношений между муниципальными образованиями, способствующий более тесному сотрудничеству в сфере экономики, культуры, образования и т.д. Подобный характер взаимодействия открывает дополнительные площадки для диалога между представителями как государственного, так и частного сектора, установления новых контактов, способствующих развитию городов. 

Разумеется, обозначенный институт подвержен влиянию со стороны политических процессов. Впрочем, здесь есть один интересный момент, связанный с тем, что действия представителей муниципальной власти, например, в странах  с парламентской политической системой могут отличаться от действий центральной власти (особенно, когда они представляют разные политические партии). Поэтому, в плане политического диалога с различными городами и агломерациями нужно обязательно учитывать указанный момент.    

На официальном веб-сайте администрации Нижнего Новгорода, на странице, посвященной городам-побратимам, на данный момент указаны все – 21 муниципалитет, с которыми ранее были установлены отношения побратимства, что, в некоторой степени, дает ответ на изначально поставленный вопрос. "Прекратить" диалог подчас проще и быстрее, чем его возобновить. Сотрудничество между городами-побратимами нередко подразумевает под собой развитие культурных и образовательных контактов между гражданами, желающими изучать историю, язык и культуру другой страны, что, в конечном итоге, влияет на формирование национального имиджа в целом и отдельных городов, в частности. Следуя этой логике, ограничение подобных контактов в стратегическом отношении будет скорее противоречить интересам страны в условиях современных процессов глобализации.

Вместе с тем, столице Приволжья целесообразно наращивать взаимодействие по линии побратимства с городами, представляющими государства Южной Америки, Юго-Восточной Азии и Африки. Особое внимание в текущем году в контексте председательства России в БРИКС необходимо уделить установлению контактов с городами таких государств, как Бразилия, ЮАР и Египет. Перспективным, учитывая недавние события, выглядит и установление побратимских связей с одним из городов Социалистической Республики Вьетнам, Боливарианской Республики Венесуэла и Боливии. Очевидно, что здесь представителям региональной и городской власти важно выработать четкую стратегию по установлению побратимских связей с муниципальными образованиями указанных стран. Несмотря на всю сложность подобной задачи, нужно понимать, что конечные выгоды от её эффективной реализации будут способствовать развитию города в самых разных отраслях, как экономической и инвестиционной, так и культурной, и образовательной". 

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Теги:
Дмитрий Каминченко Международное сотрудничество
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