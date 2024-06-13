Одностороннее движение транспорта введут вокруг "Океаниса"

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С 18 июля в Нижнем Новгороде будет введено одностороннее движение транспорта на местном проезде проспекта Гагарина около торгово-развлекательного комплекса "Океанис".
Как сообщает МКУ "Центр организации дорожного движения", изменения вводят для организации парковочного пространства и обеспечения беспрепятственного проезда транспорта.
Выезд с парковки с правой стороны центра будет запрещен. Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения и следовать указаниям дорожных знаков.
Ранее сообщалось, что 30 июня в Нижнем Новгороде будут перекрыты центральные улицы.
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