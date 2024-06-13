Нижегородские власти разрешили передавать ОКН благотворительным организациям

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Депутаты Законодательного собрания приняли в двух чтениях поправки в закон "Об осуществлении права государственной собственности Нижегородской области" на заседании регионального парламента 27 июня. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания.
С принятием поправок объекты культурного наследия, находящиеся в государственной собственности региона, стало возможно передавать в безвозмездное пользование благотворительным организациям для реализации социальных проектов.
"Это позволит поддержать общественников, благотворителей и их проекты в социальной и образовательной сферах", - отметил спикер Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин.
Ранее ОКН можно было передавать благотворительным организациям только через АНО "АСИРИС" в качестве имущественного взноса с последующей передачей в безвозмездное пользование таким организациям. В нижегородском парламенте ранее неоднократно обсуждались варианты использования объектов культурного наследия.
"Федеральное законодательство разрешает передавать памятники культурного наследия благотворительным организациям, однако в нашем региональном законе такой возможности не было. Теперь мы устранили этот пробел", - пояснил председатель комитета по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям ЗСНО, депутат Василий Суханов.
Напомним, реконструкция ДК им. Ленина в Нижнем Новгороде начнется летом 2024 года.
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