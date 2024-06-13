Парк 777-летия Нижнего Новгорода на Автозаводе благоустроят
Изменение тарифов ЖКХ с 1 июля
Кинофестиваль "Горький fest" пройдёт в Нижнем Новгороде 12-18 июля
Экспоцентр с гостиницей 5* построят возле Нижегородской ярмарки
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Бизнес
27 июня 2024 17:39  [97] Число бесплатных регистраций бизнеса нижегородских предпринимателей выросло на треть
27 июня 2024 17:11  [120] "Росгосстрах" и ВТБ: каждый второй нижегородец собирается купить квартиру до 2034 года
27 июня 2024 13:28  [158] Нейросетью GigaChat в России пользуются более 4 тысяч компаний
26 июня 2024 16:26  [298] "РУМО" успешно прошло аудит ОСК
26 июня 2024 15:35  [375] Какие квартиры продаются быстрее в Нижнем Новгороде? Исследование ВТБ и М2
26 июня 2024 08:25  [291] Нулевой НДС для отелей будет продлён до 2030 года
25 июня 2024 16:13  [274] Корпорация МСП подготовила календарь для предпринимателей на июль 2024 года
25 июня 2024 14:45  [310] "ТНС энерго НН" приняло участие в I Энергетическом форуме и Дне поставщика в сфере ЖКХ
25 июня 2024 11:42  [286] ВТБ запустил комбинированную ипотеку на новостройки
25 июня 2024 08:23  [386] Китай в мае продал в Россию автомобилей более чем на миллиард долларов
Бизнес

Число бесплатных регистраций бизнеса нижегородских предпринимателей выросло на треть

27 июня 2024 17:39  [97] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

За пять месяцев 2024 года 300 нижегородцев бесплатно зарегистрировали предпринимательскую деятельность в центре "Мой бизнес" или его филиалах. Это на 28%% больше чем за аналогичный период прошлого года.

"При регистрации деятельности в центре "Мой бизнес" или его филиалах можно получить бесплатно необходимые консультации, открыть счет и выпустить электронную цифровую подпись, зарегистрироваться в инспекции Федеральной налоговой службы. Кроме того, эксперты центра помогут заполнить документы для регистрации и составить бизнес-план для продвижения собственного дела. С начала этого года через инфраструктуру поддержки бизнеса свою деятельность зарегистрировали 260 индивидуальных предпринимателей, 36 обществ с ограниченной ответственностью, два крестьянских (фермерских) хозяйства и две региональные общественные организации", - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Ранее сообщалось, что более 58 млн рублей льготных займов выдано нижегородским компаниям с начала 2024 года.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Малый и средний бизнес Предприниматели
Поделиться:
Новости по теме
14 июня 2024 09:14  [581] Более 58 млн рублей льготных займов выдано нижегородским компаниям с начала 2024 года
13 июня 2024 15:34  [513] Более 30 нижегородских компаний стали участниками реверсной бизнес-миссии
20 мая 2024 14:49  [721] Нижегородская область входит в топ-10 по привлечению льготных кредитов в бизнес
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День России - 2024 в Нижнем Новгороде
13 июня 2024 13:00День России - 2024 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph