Число бесплатных регистраций бизнеса нижегородских предпринимателей выросло на треть Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

За пять месяцев 2024 года 300 нижегородцев бесплатно зарегистрировали предпринимательскую деятельность в центре "Мой бизнес" или его филиалах. Это на 28%% больше чем за аналогичный период прошлого года.

"При регистрации деятельности в центре "Мой бизнес" или его филиалах можно получить бесплатно необходимые консультации, открыть счет и выпустить электронную цифровую подпись, зарегистрироваться в инспекции Федеральной налоговой службы. Кроме того, эксперты центра помогут заполнить документы для регистрации и составить бизнес-план для продвижения собственного дела. С начала этого года через инфраструктуру поддержки бизнеса свою деятельность зарегистрировали 260 индивидуальных предпринимателей, 36 обществ с ограниченной ответственностью, два крестьянских (фермерских) хозяйства и две региональные общественные организации", - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Ранее сообщалось, что более 58 млн рублей льготных займов выдано нижегородским компаниям с начала 2024 года.