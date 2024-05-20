Нижегородская область входит в топ-10 по привлечению льготных кредитов в бизнес Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородская область входит в топ-10 регионов по объему привлеченных предпринимателями займов в рамках федеральной программы льготного кредитования "1764" в первом квартале 2024 года.

Как сообщает Корпорация МСП, программа "1764" реализуется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", инициированного президентом России Владимиром Путиным, и курируется заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком. Программа представляет собой льготное субсидирование для малого и среднего бизнеса, благодаря которому предприниматели могут получить кредит по сниженной ставке. Кредиты можно взять на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств и рефинансирование.

В общей сложности в стране за первый квартал текущего года представители малого и среднего бизнеса заключили 5,1 тысячи кредитных договоров по программе "1764" и получили более 130 млрд рублей.

Малое предпринимательство, включая микропредприятия, привлекло 70% от общего объема льготных кредитов, средние предприятия - 30%. Средневзвешенная процентная ставка составила составила 13,4% годовых. Большая половина всех кредитных средств, а это 68,4 млрд рублей, по программе "1764" была выдана предпринимателям производственного сектора, более 17 млрд рублей – транспортным компаниям и складским комплексам, 7,6 млрд рублей – сельхозкомпаниям и 5,2 млрд рублей – гостиничному бизнесу.

По информации Банка России, во многих отраслях промышленности доля кредитов по программе "1764" составляет свыше 25% от общего объема субсидий, которые предоставлены представителям МСП с начала года. В сфере производства бумаги и бумажных изделий доля льготных кредитов достигла 33%, лекарственных средств и медицинских материалов – 32%, одежды – 27%.

На финансирование текущей деятельности предприниматели привлекли более 86 млрд рублей. На реализацию инвестиционных проектов субъектам МСП предоставлено 35,6 млрд рублей. Средний размер кредитов, привлеченных субъектами МСП с государственной поддержкой, составил от 30 до 46 млн рублей.

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Ранее сообщалось, что более 18 млн рублей льготных займов получили нижегородские компании с начала 2024 года.