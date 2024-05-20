Итоги голосования по программе ФКГС на 2025 год в регионе
Портовый кран возвращается на нижегородскую Стрелку
Парковку запретили на улицах Горького и Белинского
Лучшие дружинники Нижнего Новгорода по итогам 2023 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Бизнес
20 мая 2024 14:49  [81] Нижегородская область входит в топ-10 по привлечению льготных кредитов в бизнес
17 мая 2024 17:35  [584] Стриминговый сервис без доплат доступен нижегородцам
17 мая 2024 16:24  [413] Нижегородские предприниматели могут оценить качество работы информпортала мойбизнес52.рф
17 мая 2024 14:15  [443] Центр опережающей подготовки откроют в Нижегородской области в рамках нацпроекта
17 мая 2024 13:55  [417] Более 100 десятиклассников из Выксы получили рекомендации по профразвитию на деловой игре ОМК
17 мая 2024 12:42  [559] Минэкономразвития РФ отметило Нижегородскую область среди лидеров по внедрению муниципального инвестстандарта
17 мая 2024 11:43  [436] Более 110 предпринимателей приняли участие в конференции "Мой бизнес 360" в Кстове
17 мая 2024 11:20  [397] Нижегородские самозанятые смогут бесплатно представить свою продукцию на ярмарках в муниципалитетах
15 мая 2024 13:37  [389] Нижегородские производители приглашаются для участия в торгово-закупочной сессии
15 мая 2024 11:00  [501] Решения 1С для цифровизации бизнеса
Бизнес

Нижегородская область входит в топ-10 по привлечению льготных кредитов в бизнес

20 мая 2024 14:49  [81] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородская область входит в топ-10 регионов по объему привлеченных предпринимателями займов в рамках федеральной программы льготного кредитования "1764" в первом квартале 2024 года.

Как сообщает Корпорация МСП, программа "1764" реализуется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", инициированного президентом России Владимиром Путиным, и курируется заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком. Программа представляет собой льготное субсидирование для малого и среднего бизнеса, благодаря которому предприниматели могут получить кредит по сниженной ставке. Кредиты можно взять на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств и рефинансирование.

В общей сложности в стране за первый квартал текущего года представители малого и среднего бизнеса заключили 5,1 тысячи кредитных договоров по программе "1764" и получили более 130 млрд рублей.

Малое предпринимательство, включая микропредприятия, привлекло 70% от общего объема льготных кредитов, средние предприятия - 30%. Средневзвешенная процентная ставка составила составила 13,4% годовых. Большая половина всех кредитных средств, а это 68,4 млрд рублей, по программе "1764" была выдана предпринимателям производственного сектора, более 17 млрд рублей – транспортным компаниям и складским комплексам, 7,6 млрд рублей – сельхозкомпаниям и 5,2 млрд рублей – гостиничному бизнесу.

По  информации Банка России, во многих отраслях промышленности доля кредитов по программе "1764" составляет свыше 25% от общего объема субсидий, которые предоставлены представителям МСП с начала года. В сфере производства бумаги и бумажных изделий доля льготных кредитов достигла 33%, лекарственных средств и медицинских материалов – 32%, одежды – 27%.

На финансирование текущей деятельности предприниматели привлекли более 86 млрд рублей. На реализацию инвестиционных проектов субъектам МСП предоставлено 35,6 млрд рублей. Средний размер кредитов, привлеченных субъектами МСП с государственной поддержкой, составил от 30 до 46 млн рублей.

О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре Мой бизнес.

Ранее сообщалось, что более 18 млн рублей льготных займов получили нижегородские компании с начала 2024 года.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Малый и средний бизнес МСП Нацпроект
Поделиться:
Новости по теме
13 мая 2024 17:09  [492] Более 18 млн рублей льготных займов получили нижегородские компании с начала 2024 года
08 мая 2024 10:52  [860] Владимир Путин поручил кабмину скорректировать нацпроекты и представить 11 новых
02 мая 2024 16:59  [716] Нижегородские компании примут участие в бизнес-миссии с иностранными предприятиями
27 апреля 2024 14:28  [1113] Нижегородская область вошла в ТОП-3 по числу социальных предпринимателей
26 апреля 2024 14:08  [798] Более 130 нижегородских компаний приняли участие в Дне поставщика для судостроительной отрасли
18 апреля 2024 18:06  [582] Нижегородские предприниматели составили более 80 бизнес-планов на портале Мойбизнес52.рф
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий им. Г.М. Гречко открылся после реконструкции
20 мая 2024 11:22Нижегородский планетарий им. Г.М. Гречко открылся после реконструкции
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph