Более 58 млн рублей льготных займов выдано нижегородским компаниям с начала 2024 года

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За пять месяцев текущего года 19 нижегородских компаний получили льготные займы по программе "Персональный рост" в подведомственной организации регионального Минпромторга – АНО "Микрокредитная компания для поддержки предпринимательства Нижегородской области" ("ГосМФО"). Как сообщает пресс-служба правительства региона, господдержка оказывается в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство"
По программе "Персональный рост" компании могут получить финансирование по ставке 5,5% годовых на срок до 3 лет.
Как отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, создание новых постоянных рабочих мест является главным условием для участия в программе.
"На каждый полученный миллион рублей в виде займа компания обязуется нанять одного сотрудника. С начала года предприятия региона получили финансирование по программе на общую сумму более 58 миллионов рублей, что в два раза превышает показатели всего прошлого года", – рассказал Максим Черкасов.
Кредитные деньги можно направить на покупку коммерческой недвижимости, автомобилей, оборудования, а также на пополнение оборотных средств и на рефинансирование действующих кредитов.
Более подробную информацию о льготном кредитовании можно на официальном сайте АНО "МКК ПП НО". Подать заявку в формате онлайн на получение льготного займа можно через цифровую платформу МСП.РФ
Претендовать на заем на льготных условиях от "ГосМФО" могут субъекты малого и среднего предпринимательства, которые зарегистрированы и работают в Нижегородской области, не имеющие задолженностей по налогам и сборам.
О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес".
Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" инициирован президентом Владимиром Путиным. В рамках нацпроекта предпринимателям оказывается комплексная консультационная, информационная, имущественная, финансовая поддержка.
Ранее сообщалось, что более 30 нижегородских компаний стали участниками реверсной бизнес-миссии.
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