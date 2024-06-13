Более 58 млн рублей льготных займов выдано нижегородским компаниям с начала 2024 года Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

За пять месяцев текущего года 19 нижегородских компаний получили льготные займы по программе "Персональный рост" в подведомственной организации регионального Минпромторга – АНО "Микрокредитная компания для поддержки предпринимательства Нижегородской области" ("ГосМФО"). Как сообщает пресс-служба правительства региона, господдержка оказывается в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство"

По программе "Персональный рост" компании могут получить финансирование по ставке 5,5% годовых на срок до 3 лет.

Как отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, создание новых постоянных рабочих мест является главным условием для участия в программе.

"На каждый полученный миллион рублей в виде займа компания обязуется нанять одного сотрудника. С начала года предприятия региона получили финансирование по программе на общую сумму более 58 миллионов рублей, что в два раза превышает показатели всего прошлого года", – рассказал Максим Черкасов.

Кредитные деньги можно направить на покупку коммерческой недвижимости, автомобилей, оборудования, а также на пополнение оборотных средств и на рефинансирование действующих кредитов.

Более подробную информацию о льготном кредитовании можно на официальном сайте АНО "МКК ПП НО". Подать заявку в формате онлайн на получение льготного займа можно через цифровую платформу МСП.РФ

Претендовать на заем на льготных условиях от "ГосМФО" могут субъекты малого и среднего предпринимательства, которые зарегистрированы и работают в Нижегородской области, не имеющие задолженностей по налогам и сборам.

О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес".

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" инициирован президентом Владимиром Путиным. В рамках нацпроекта предпринимателям оказывается комплексная консультационная, информационная, имущественная, финансовая поддержка.

Ранее сообщалось, что более 30 нижегородских компаний стали участниками реверсной бизнес-миссии.