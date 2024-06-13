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Бизнес

Более 30 нижегородских компаний стали участниками реверсной бизнес-миссии

13 июня 2024 15:34  [293] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Около 30 нижегородских компаний провели переговоры с представителями иностранных предприятий из Беларуси, Египта, Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, визит иностранных предприятий в рамках реверсной бизнес-миссии был организован региональным Центром поддержки экспорта вместе  региональным Минпромторгом по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство". Ранее нижегородские компании приняли участие в бизнес-миссиях в эти страны.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, в настоящее время нижегородский бизнес развивает новые направления для внешней торговли. На всех этапах выхода на иностранные рынки поддержку предприятиям оказывают специалисты регионального Центра поддержки экспорта. Они помогают в организации личных встреч с потенциальными зарубежными партнерами.

"Так, в ходе реверсной бизнес-миссии регион посетили дистрибьютор продуктов питания и напитков, поставщик медицинского оборудования, импортер молочных товаров, а также производитель тракторной техники", – рассказал Максим Черкасов.

В рамках переговоров нижегородские компании полноценно представили свои возможности потенциальным партнерам. Кроме того, компании обсудили варианты будущего сотрудничества на площадке Центра поддержки экспорта.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о начале проработке новых национальных проектов

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Теги:
Малый и средний бизнес Нацпроект
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