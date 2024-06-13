Ещё три новых резидента с инвестпроектами на 8 млрд рублей войдут в состав ОЭЗ "Кулибин" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Экспертный совет дзержинской особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кулибин" поддержал заявки ООО "Вертекс экорешения", ООО "Инвент тяжёлое машиностроение" и ООО "Зегро" на получение статуса резидентов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

По словам замгубернатора Андрея Саносяна, статус резидента ОЭЗ получили уже 27 компаний, которые планируют инвестировать в свои проекты 71,8 млрд рублей и создать более 3500 рабочих мест. Инвесторы заняли более 50% территории площадки.

Компания "Вертекс экорешения" планирует построить импортозамещающее предприятие полного цикла по производству бытовой химии и гигиенической продукции с участком производства тары и упаковки. Здесь будет налажен выпуск средств для стирки и уборки, косметических средств, подгузников, пелёнок и другой гигиенической продукции. Объём инвестиций превышает 7,5 млрд рублей.

ООО "Инвент тяжёлое машиностроение" намерено создать машиностроительный комплекс по выпуску теплообменных аппаратов и металлообрабатывающего оборудования для промышленных производств. Объём инвестиций в проект составляет более 388 млн рублей.

ООО "Зегро" организует на площадке ОЭЗ производство ресиверов для сжатого воздуха и инертных газов, генераторов азота, модульных компрессорных станций для промпредприятий. Инвестор планирует вложить в проект более 202 млн рублей.

Напомним, ОЭЗ "Кулибин" была создана в мае 2020 года. Весной 2023 года её площадь была увеличена в 10 раз – до 724 га, из которых 416,7 га – это государственная площадка, и еще около 300 га – территории компаний химической отрасли АО Индустриальный парк "Ока-Полимер", АО "ДПО "Пластик" и ООО "Синтез Ока".

Преференциальные условия ОЭЗ снижают для ее резидентов налоговые ставки на прибыль с 20% до 2% в первые 5 лет, до 5% – в следующие 5 лет и 14,5% – в последующем, а также устанавливают нулевые ставки по налогам на имущество, землю и транспортный налог.

Управляющей компанией ОЭЗ "Кулибин" выступает "Корпорация развития Нижегородской области".

Как сообщалось ранее, строительство инженерной инфраструктуры началось на территории ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске.