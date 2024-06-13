Десятая встреча министров окружающей среды стран БРИКС открылась в Нижнем Новгороде Политика

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Десятая встреча министров окружающей среды стран БРИКС открылась в Нижнем Новгороде.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, открыл мероприятие министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов.

"Наращивание взаимодействия в формате БРИКС – один из приоритетов внешней политики нашей страны. Об этом неоднократно говорил президент России Владимир Путин. Уверен, что для ваших государств это тоже приоритет", - с такими словам обратился к участникам встречи Александр Козлов.

На открытии также выступили главы делегаций иностранных государств. В рамках встречи были подняты вопросы практической реализации программы "Чистые реки БРИКС", проекты "Партнерство экологически устойчивых городов БРИКС", "Леса БРИКС", планы расширения практического сотрудничества в новом формате "десятки" БРИКС, а также другие актуальные экологические вопросы. Итогом мероприятия станет принятие заявления 10-й встречи министров окружающей среды стран БРИКС.

Глава региона Глеб Никитин пригласил министров окружающей среды стран БРИКС присоединиться к форуму "Великие реки", который посвящен сохранению и развитию речных ресурсов.

"Расположение Нижнего Новгорода на слиянии двух больших водных артерий просто обязывает нас возродить форум и наполнить его повестку новыми смыслами. Мы сделаем это летом 2025 года. И всех приглашаем, потому что великие реки – это не только Волга, Ока, Енисей, Лена, но это и Хуанхэ, Янцзы и другие, которые протекают в странах БРИКС", - добавил Глеб Никитин.

Ожидается, что мероприятие пройдет в Нижнем Новгороде в 2025 году на Нижегородской ярмарке. В последний раз форум "Великие реки" проводился в 2019 году. За время существования в нем приняло участие более 500 тысяч экспертов, ученых и государственных деятелей, представителей 20 тысяч предприятий и организаций из разных регионов России и 43 стран.

Ранее сообщалось, что делегации Ирана и КНР прибыли в Нижний Новгород для участия во встрече министров окружающей среды стран БРИКС.

Также сообщалось, что в Нижнем Новгороде прошло совещание министров иностранных дел стран БРИКС.