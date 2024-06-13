Экспоцентр с гостиницей 5* построят возле Нижегородской ярмарки
Парк 777-летия Нижнего Новгорода на Автозаводе благоустроят
Изменение тарифов ЖКХ с 1 июля
Кинофестиваль "Горький fest" пройдёт в Нижнем Новгороде 12-18 июля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
28 июня 2024 13:04  [74] Десятая встреча министров окружающей среды стран БРИКС открылась в Нижнем Новгороде
28 июня 2024 07:13  [229] Делегации Ирана и КНР прибыли в Нижний Новгород для участия во встрече министров окружающей среды стран БРИКС
27 июня 2024 18:32  [284] Дмитрий Медведев: "Урегулирование украинского кризиса невозможно без снятия всех санкций с России"
27 июня 2024 17:23  [282] ЗСНО направит ряд обращений на имя Михаила Мишустина
27 июня 2024 16:49  [315] Евгений Семенов: "Не нужно делать вид, что ничего не случилось"
27 июня 2024 16:36  [327] Дмитрий Каминченко: "Институт побратимских отношений подвержен влиянию политических процессов"
27 июня 2024 16:33  [294] Города-побратимы из недружественных стран
27 июня 2024 16:32  [304] Елена Мозгунова: "Вопрос о побратимских отношениях сложный, учитывая текущую ситуацию"
27 июня 2024 13:57  [306] "Горький Тех" начнет сотрудничать с ДНР в сфере цифровизации работы госорганов
27 июня 2024 08:51  [385] Генконсульство Республики Беларусь будет размещено в Нижнем Новгороде
Политика

Десятая встреча министров окружающей среды стран БРИКС открылась в Нижнем Новгороде

28 июня 2024 13:04  [74] Политика

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Десятая встреча министров окружающей среды стран БРИКС открылась в Нижнем Новгороде.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, открыл мероприятие министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов.

"Наращивание взаимодействия в формате БРИКС – один из приоритетов внешней политики нашей страны. Об этом неоднократно говорил президент России Владимир Путин. Уверен, что для ваших государств это тоже приоритет", - с такими словам обратился к участникам встречи Александр Козлов.

На открытии также выступили главы делегаций иностранных государств. В рамках встречи были подняты вопросы практической реализации программы "Чистые реки БРИКС", проекты "Партнерство экологически устойчивых городов БРИКС", "Леса БРИКС", планы расширения практического сотрудничества в новом формате "десятки" БРИКС, а также другие актуальные экологические вопросы. Итогом мероприятия станет принятие заявления 10-й встречи министров окружающей среды стран БРИКС.

Глава региона Глеб Никитин пригласил министров окружающей среды стран БРИКС присоединиться к форуму "Великие реки", который посвящен сохранению и развитию речных ресурсов.

"Расположение Нижнего Новгорода на слиянии двух больших водных артерий просто обязывает нас возродить форум и наполнить его повестку новыми смыслами. Мы сделаем это летом 2025 года. И всех приглашаем, потому что великие реки – это не только Волга, Ока, Енисей, Лена, но это и Хуанхэ, Янцзы и другие, которые протекают в странах БРИКС", - добавил Глеб Никитин.

Ожидается, что мероприятие пройдет в Нижнем Новгороде в 2025 году на Нижегородской ярмарке. В последний раз форум "Великие реки" проводился в 2019 году. За время существования в нем приняло участие более 500 тысяч экспертов, ученых и государственных деятелей, представителей 20 тысяч предприятий и организаций из разных регионов России и 43 стран.

Ранее сообщалось, что делегации Ирана и КНР прибыли в Нижний Новгород для участия во встрече министров окружающей среды стран БРИКС.

Также сообщалось, что в Нижнем Новгороде прошло совещание министров иностранных дел стран БРИКС.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
БРИКС Международное сотрудничество Экология
Поделиться:
Новости по теме
28 июня 2024 07:13  [229] Делегации Ирана и КНР прибыли в Нижний Новгород для участия во встрече министров окружающей среды стран БРИКС
27 июня 2024 17:05  [332] Россия достигла рекордного уровня торговли с партнерами по БРИКС
13 июня 2024 16:00  [581] В Нижнем Новгороде прошла встреча глав МИД БРИКС
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День России - 2024 в Нижнем Новгороде
13 июня 2024 13:00День России - 2024 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph