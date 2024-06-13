Россия достигла рекордного уровня торговли с партнерами по БРИКС Экономика

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

Торговые связи России с партнерами стран БРИКС в условиях западных санкций значительно выросли.

Как сообщает ТАСС, на это обращает внимание замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Так, заместитель руководителя российского внешнеполитического ведомства отметил, что санкции послужили катализатором активного поиска большинством членов международного сообщества механизмов взаимодействия, которые были бы устойчивы к западному саботажу.

"Опыт БРИКС в этом смысле весьма показателен. Торгово-экономическое взаимодействие России с партнерами по БРИКС только выросло с тех пор, как в отношении нашей страны были введены масштабные и беспрецедентные ограничения", - отметил Сергей Рябков.

По словам дипломата, в настоящее время Россия достигла рекордного уровня торговли с Бразилией, Индией и Китаем.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде прошло совещание министров иностранных дел стран БРИКС.

Также сообщалось, что товарооборот России и Индии впервые превысил 23 млрд долларов.