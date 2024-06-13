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Экономика

Бензин Аи-95 за неделю подорожал более чем на 7%

28 июня 2024 15:38  [99] Экономика

Цена на бензин Аи-95 с 21 по 28 июня на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) выросла более чем на 7%, сообщает РИА Новости.

Так, 28 июня стоимость бензина марки Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России выросла на 1,74% по сравнению с четвергом, до 63 416 рублей за тонну. Марка Аи-92 за день выросла на 1,85% - до 52 525 рублей за тонну. При этом, по сравнению с прошлой пятницей Аи-92 подорожал на 1,5%, Аи-95 - на 7,1%.

Вместе с тем, цена на летнее дизельное топливо на торгах в пятницу снизалась на 0,13%, а всего за неделю - на 0,7% и составила 59 822 рублей за тонну. 

Ранее сообщалось, что российский топливный рынок стабилизировался к началу лета.

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Теги:
Бензин Цены
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