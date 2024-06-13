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"Капитан Полуэктов" выйдет в первый речной рейс до Макарьева 30 июня

28 июня 2024 14:53  [43] Общество

Фото: Кира Мишина, photo-pravda.nn.ru

Второй построенный для Нижегородской области "Метеор 120Р" "Капитан Полуэктов" выйдет в первый рейс 30 июня. Об этом сообщает судоходная компания "Водолет".

Судно запустят по маршруту Нижний Новгород – Макарьево – Нижний Новгород.

"Метеор" отправится из Нижнего Новгорода в 9:30 и прибудет в Макарьево в 11:15. После четырехчасовой стоянки судно отправится обратно в 15:15 и прибудет в столицу Приволжья в 17:15.

В свой первый рейс в Васильсурск с промежуточной остановкой в Макарьеве "Метеор" отправится 2 июля.

Кроме того, с 29 июня будут запущены регулярные рейсы "Валдаев" по маршруту Нижний Новгород - Балахна - Городец и обратно. Начиная с 1 июля, суда будут курсировать по маршруту три раза в день.

Напомним, первый "Метеор" отправился из Нижнего Новгорода в Ульяновск 9 мая.

Также напомним, что "Метеоры" планируется запустить из Нижнего Новгорода в Выксу в 2025 году.

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Теги:
Метеоры Судоходство
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