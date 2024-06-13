Двенадцатый форум регионов России и Белоруссии пройдет в Нижнем Новгороде

Следующий XII форум регионов России и Белоруссии пройдет в Нижнем Новгороде, сообщает РИА Новости.
Об этом заявила спикер Совета Федераций Валентина Матвиенко на пленарном заседания XI форума регионов, который в эти дни проходит в белорусском Витебске.
"Мы ждем вас в следующем году в Нижнем Новгороде. Регион определен", - сказала Валентина Матвиенко.
Напомним, ранее на форуме были озвучены данные по товарообороту между двух стран. Согласно сообщению, оборот товаров между Белоруссией и Россией за первые четыре месяца 2024 года составил около 3 трлн рублей.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде будет размещено генконсульство Республики Беларусь.
Также сообщалось, что Нижегородская область и Белоруссия подписали план мероприятий на 2024-2026 годы.
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