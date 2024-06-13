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Спорт

Нападающий ХК "Торпедо" Никита Артамонов задрафтован в НХЛ во втором раунде

29 июня 2024 19:22  [39] Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

29 и 30 июня в Лас-Вегасе в США проходит драфт НХЛ 2024 года, который состоит из семи раундов.

В первом раунде, который состоялся в пятницу, клубы НХЛ заявили права на четверых российских игроков - в том числе, нижегородского защитника клуба "Торпедо" Антона Силаева, который под 10-ым номером драфта отобран в клуб New Jersey Devils.

Во втором раунде ещё один участник системы ХК "Торпедо", нападающий Никита Артамонов, был выбран клубом Carolina Hurricanes на драфте под 50-м порядковым номером.

"Ещё один молодой игрок нашей команды вслед за Антоном Силаевым признаётся одним из лучших и самых талантливых во всём хоккейном мире" , - прокомментировали в пресс-службе нижегородского хоккейного клуба.

18-летний Никита Артамонов - воспитанник нижнекамского "Нефтехимика", в систему "Торпедо" перешёл в 2022 году. В сезоне 2022/23 года Никита Артамонов помог "Чайке" завоевать "Кубок Харламова".

В сезоне 2023/24 форвард дебютировал в Континентальной хоккейной лиге, и в октябре установил рекорд КХЛ, став первым игроком до 18 лет, набравшим 4 очка за матч.

За сезон Артамонов набрал 23 очка (7 голов + 16 ассистов). В декабре 2023 года "Торпедо" продлило контракт с игроком до 30 апреля 2026 года.

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Теги:
ХК "Торпедо" Хоккей
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