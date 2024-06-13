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Происшествия

Мужчина погиб в ДТП в Дивеевском районе Нижегородской области

30 июня 2024 12:23  [88] Происшествия

В Дивеевском районе Нижегородской области погиб 40-летний мужчина.

Как сообщает pravda-nn.ru , по данным  УГИБДД по региону авария произошла вечером 29 июня.

Согласно сообщению, на 39 км дороги Выездное — Дивеево — Сатис,  водитель Audi выехал на встречную полосу. Не справившись с управлением при обгоне, водитель легкового авто лоб в лоб столкнулся с грузовиком.

Виновник аварии скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи.

Ранее сообщалось, что в Навашинском районе в массовом ДТП погиб один человек.

Также сообщалось, что по факту смертельного ДТП в Борском районе возбуждено уголовное дело.

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Теги:
Авария ДТП
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