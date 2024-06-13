Семейная ипотека под 6 % будет расширена для некоторых категорий граждан Общество

На семейную ипотеку под 6%, кроме семей с детьми до шести лет, с 1 июля смогут претендовать жители малых городов, регионов с низким уровнем строительства. Как пишут Известия, об этом изданию сообщили в Минстрое.

Старая программа семейной ипотеки, которая действовала с 2018 года, заканчивается. Однако, президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию дал поручение правительству продлить данное кредитование с господдержкой до 2030 года, сохранив при этом основные базовые параметры.

Кроме семей с детьми до шести лет, программа семейной ипотеки под 6% будет распространяться на покупку жилья вне зависимости от возраста детей в малых городах и регионах, где строительство жилья идет в небольшом объеме.

В Министерстве строительства пояснили, что в настоящее время субъекты и конкретные города находятся в стадии проработки. Для оформления ипотеки необходимо будет соответствовать условию: семья должна иметь двоих и более детей и хотя бы один ребенок был несовершеннолетним.

Такие же критерии (двое и более детей, один из которых обязательно должен быть несовершеннолетним) распространятся и на семейную ипотеку для индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

Ранее сообщалось, что в мае нижегородцы оформили ипотечные кредиты на сумму 8 млрд рублей.

Также сообщалось, что Минфин предложил повысить ставку семейной ипотеки с 6 до 12%.