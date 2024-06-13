Спрос на черную икру в России в 2024 году вырос почти на 10% Общество

Фото: Ольги Пухальской на Unsplash

Количество покупок осетровой икры в России в первом полугодии 2024 года выросло на 9% относительно прошлого года. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что спрос на чёрную икру в первом полугодии оказался даже выше, чем в допандемийном 2019 году: по сравнению с ним число покупок выросло на 6%. При этом размер банок, которые приобретают россияне, увеличился в два раза.

Чаще всего потребители выбирают зернистую чёрную икру осетра и стерляди в стеклянных или жестяных банках по 50–100 г, тогда как в прошлом году популярнее были банки по 30–50 г.

Для покупки натуральной чёрной икры россияне выбирают специализированные рыбные магазины.

Эксперты отметили, что по сравнению с прошлым годом продукт особо не подорожал. Согласно информации, в январе—июне текущего года средний чек покупки чёрной икры в целом по России составил 2,9 тысячи рублей — это в среднем на 6% больше, чем в 2023 году. А вот москвичи тратят на чёрную икру больше, чем жители регионов: в среднем 8,6 тысячи рублей на одну покупку.