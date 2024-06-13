Проект "Лидеры безграничных возможностей" стартовал в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Отбор участников на инклюзивный проект "Лидеры безграничных возможностей" начался 1 июля в Нижегородской области. Как сообщает пресс-служба правительства региона, организаторами проекта стали молодежный центр карьеры "КУПНО.СТАРТ", АНО "Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области" при поддержке регионального правительства.

Потенциальная аудитория проекта - это молодые и активные нижегородцы с ограниченными возможностями здоровья, участники СВО с травмами и инвалидностью, родители детей с ограниченными возможностями здоровья и социально-ориентированные работодатели.

В рамках образовательной программы предусмотрено шесть учебных блоков, работа с наставниками в профессиональном развитии, командные тематические выезды, а также встречи со спикерами и лидерами мнений.

Благодаря проекту на базе КУПНО будет создано сообщество по интеграции в общественную жизнь и экономику региона талантливых молодых людей с инвалидностью. Им помогут определиться с профессией, сформировать портфолио, получить опыт командной и проектной работы, пройти обучение по социально-коммуникативным навыкам, а также стать лидерами для тех, кто только еще находится в начале своего пути.

Кроме того, по итогам проекта планируется проведение всероссийского мотивационного форума "Лидеры безграничных возможностей".

Регистрация на отборочный этап проекта доступна на сайте "Лидеры безграничных возможностей" до 15 августа текущего года. В общей сложности будут отобраны 100 человек.

Ранее сообщалось, что международный инклюзивный форум в восьмой раз пройдет в Нижегородской области.