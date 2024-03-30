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Общество

Международный инклюзивный форум в восьмой раз пройдет в Нижегородской области

17 апреля 2024 16:57  [101] Общество

Фото: организаторы форума

Международный инклюзивный форум лидеров социальных изменений "Территория ритма" в восьмой раз пройдет в Нижегородской области с 5 по 8 сентября. Как сообщают организаторы мероприятия, "Территория ритма" - это основная площадка в России, которая развивает инклюзивную образовательную среду, а также создает условия для привлечения в экономику молодых людей с ограничениями здоровья. 

Участники форума будут разрабатывать проекты социального бизнеса, а также приобретут знания в области социального предпринимательства и некоммерческого лидерства.  Кроме того, в рамках форума участники смогут пообщаться с представителями государства и бизнеса, наладить межрегиональные связи и стать частью большого сообщества лидеров социальных изменений России.

Во время образовательной программы форума участники получат новые знания в "Мастерских ритма", где специалисты поделятся своим опытом в области современного лидерства, инклюзивного командообразования, маркетинга, проектного и социального управления, предпринимательского мышления, а также развития наиболее востребованных компетенций будущего.

По данным организаторов, в этом году в рамках проведения в стране Года семьи на форум в качестве участников приглашаются инклюзивные семьи и семейные пары, где один из супругов является участником спецоперации. Подать заявки можно до 10 июля. Отмечается, что питание и проживание участникам предоставляются бесплатно.

Напомним, форум "Территория ритма" проводится в Нижегородской области с 2017 года. За это время в нем приняли участие более 80 тысяч человек. В рамках форума было выдано более 45 грантов, создано более 90 проектов и запущено более 70 социальных бизнесов.

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Теги:
инклюзия Форум
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