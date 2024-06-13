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Общество

"Метеор" отправится в первый рейс из Нижнего Новгорода в Ярославль 5 июля

01 июля 2024 14:11  [80] Общество

Фото: Кира Мишина, photo-pravda.nn.ru

Судно на подводных крыльях "Метеор 120Р" "Капитан Полуэктов" совершит свой первый рейс в Ярославль 5 июля. Об этом сообщает судоходная компании "Водолет".

Так, из Нижнего Новгорода "Метеор" отправится в 9:20 и прибудет в Ярославль – в этот же день в 18:50.

В обратном направлении судно отправится в 7:00 6 июля и прибудет в столицу Приволжья в 16:50.

По маршруту запланированы остановки в Чкаловске, Юрьевце, Кинешме, Плесе и Костроме.

Напомним, "Метеор" запустили из Нижнего Новгорода до Макарьева 30 июня.

Также ранее сообщалось, что "Метеоры" планируется запустить из Нижнего Новгорода в Выксу в 2025 году.

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Теги:
Метеоры Судоходство
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