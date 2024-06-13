"Метеор" отправится в первый рейс из Нижнего Новгорода в Ярославль 5 июля

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Судно на подводных крыльях "Метеор 120Р" "Капитан Полуэктов" совершит свой первый рейс в Ярославль 5 июля. Об этом сообщает судоходная компании "Водолет".
Так, из Нижнего Новгорода "Метеор" отправится в 9:20 и прибудет в Ярославль – в этот же день в 18:50.
В обратном направлении судно отправится в 7:00 6 июля и прибудет в столицу Приволжья в 16:50.
По маршруту запланированы остановки в Чкаловске, Юрьевце, Кинешме, Плесе и Костроме.
Напомним, "Метеор" запустили из Нижнего Новгорода до Макарьева 30 июня.
Также ранее сообщалось, что "Метеоры" планируется запустить из Нижнего Новгорода в Выксу в 2025 году.
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