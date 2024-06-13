Почти 20 амбулаторий появится в Нижегородской области в 2024 году Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В этом году в Нижегородской области будут построены 19 новых ФАПов и один офис врача общей практики.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, строительство медицинских объектов и наполнение их необходимой мебелью и оборудованием будет идти в рамках национального проекта "Здравоохранение".

По данным министерства строительства Нижегородской области, новые объекты появятся в Ардатовском, Балахнинском, Вадском, Вачском, Городецком, Княгининском и других районах.

В настоящее время получены разрешения на строительство всех 20 объектов. На десяти площадках уже заложен фундамент, а на двух идет сборка зданий ФАП.

Ранее сообщалось, что новый ФА по нацпроекту открыли в поселке Тёша Нижегородской области