Почти 20 амбулаторий появится в Нижегородской области в 2024 году

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В этом году в Нижегородской области будут построены 19 новых ФАПов и один офис врача общей практики.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, строительство медицинских объектов и наполнение их необходимой мебелью и оборудованием будет идти в рамках национального проекта "Здравоохранение".
По данным министерства строительства Нижегородской области, новые объекты появятся в Ардатовском, Балахнинском, Вадском, Вачском, Городецком, Княгининском и других районах.
В настоящее время получены разрешения на строительство всех 20 объектов. На десяти площадках уже заложен фундамент, а на двух идет сборка зданий ФАП.
Ранее сообщалось, что новый ФА по нацпроекту открыли в поселке Тёша Нижегородской области
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