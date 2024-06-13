Всемирный банк признал Россию страной с высокими доходами населения Экономика

Россия попала в категорию стран с высокими доходами населения. Об этом говорится в опубликованном накануне документе Всемирного банка (ВБ), сообщает РИА Новости.

Согласно приведённой информации, в 2023 году валовой национальный доход на душу населения вырос до $14 250, в то время как 2022 году этот показатель составлял $12 830.

Стоит отметить, что к категории стран с высоким уровнем дохода банк относит государства, в которых этот показатель превышает $13 845.

ВБ пояснил перевод России в высшую категорию из группы стран с доходами выше среднего ростом оборонных расходов, а также а также подъёмом в торговле, финансовом секторе и строительной отрасли.

К странам с высокими доходами также присоединились Болгария и Палау.

ВБ указал на улучшение положения Украины, Алжира, Монголия и Ирана: они перешли из категории государств с доходами ниже среднего в категорию "доходов выше среднего".

В документе указано, что на Украине валовой национальный доход на душу населения увеличился $4270 до $5070 благодаря возобновлению экономического роста и продолжающемуся сокращению населения.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область заняла 11 место в рейтинге социально-экономического положения российских регионов в 2023 году.