Парк 777-летия Нижнего Новгорода на Автозаводе благоустроят
Изменение тарифов ЖКХ с 1 июля
Экспоцентр с гостиницей 5* построят возле Нижегородской ярмарки
Кинофестиваль "Горький fest" пройдёт в Нижнем Новгороде 12-18 июля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
02 июля 2024 07:37  [48] Всемирный банк признал Россию страной с высокими доходами населения
02 июля 2024 07:18  [86] Сбербанк повысил ставки по базовым программам ипотеки до 19,5%
01 июля 2024 17:51  [207] Поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы Госдума может рассмотреть 9 июля
01 июля 2024 14:49  [213] Программа льготной ипотеки на новостройки завершилась в России
01 июля 2024 11:05  [209] Российские банки ужесточают требования к выдаче автокредитов с 1 июля
01 июля 2024 07:48  [269] Минимальные розничные цены на водку и коньяк выросли в России
30 июня 2024 17:44  [478] Благодаря санкциям Россия получила выгоду в размере 5 трлн рублей
30 июня 2024 13:56  [298] Служба метрологии АПЗ прошла аккредитацию на право поверки продукции гражданского назначения
30 июня 2024 11:22  [609] Запрет на экспорт бензина могут вернуть при росте оптовых цен
28 июня 2024 18:49  [609] Требования к выдаче потребительских кредитов в РФ ужесточат с 1 сентября
Экономика

Всемирный банк признал Россию страной с высокими доходами населения

02 июля 2024 07:37  [48] Экономика

Россия попала в категорию стран с высокими доходами населения. Об этом говорится в опубликованном накануне документе Всемирного банка (ВБ), сообщает РИА Новости.

Согласно приведённой информации, в 2023 году валовой национальный доход на душу населения вырос до $14 250, в то время как 2022 году этот показатель составлял $12 830.

Стоит отметить, что к категории стран с высоким уровнем дохода банк относит государства, в которых этот показатель превышает $13 845.

ВБ пояснил перевод России в высшую категорию из группы стран с доходами выше среднего ростом оборонных расходов, а также а также подъёмом в торговле, финансовом секторе и строительной отрасли.

К странам с высокими доходами также присоединились Болгария и Палау.

ВБ указал на улучшение положения Украины, Алжира, Монголия и Ирана: они перешли из категории государств с доходами ниже среднего в категорию "доходов выше среднего".

В документе указано, что на Украине валовой национальный доход на душу населения увеличился $4270 до $5070 благодаря возобновлению экономического роста и продолжающемуся сокращению населения.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область заняла 11 место в рейтинге социально-экономического положения российских регионов в 2023 году.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Доходы экономика
Поделиться:
Новости по теме
10 июня 2024 17:58  [705] Нефтегазовые доходы бюджета России за пять месяцев выросли на 73,5%
28 мая 2024 12:02  [636] Средняя зарплата в 150 тысяч рублей зафиксирована в двух регионах РФ
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День России - 2024 в Нижнем Новгороде
13 июня 2024 13:00День России - 2024 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph