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Празднование дня рождения обернулось трагедией на воде в Заволжье

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Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

В реке Волга в районе Заволжья в ночь с 29 на 30 июня в свой день рождения утонул 36-летний мужчина.

Как сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по Нижегородской области, группа рабочих, которые ремонтируют плотину, отмечали праздник. После застолья именинник нырнул и не вынырнул.

На место ЧП прибыли спасатели. Однако в связи с тёмным временем суток водолазные работы по поиску пропавшего перенесли на 30 июня.

В результате, на следующий день водолазная группа Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в Балахнинском районе обнаружила тело погибшего. 

Напомним, ранее СКР призвал граждан быть внимательными при нахождении на водоемах.

Ранее сообщалось, что около Чкаловска за борт судна упал мужчина и утонул.

Также сообщалось, что тонувшего мужчину спасли у Речного вокзала в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Алкоголь Утонувшие
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