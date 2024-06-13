Празднование дня рождения обернулось трагедией на воде в Заволжье

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В реке Волга в районе Заволжья в ночь с 29 на 30 июня в свой день рождения утонул 36-летний мужчина.
Как сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по Нижегородской области, группа рабочих, которые ремонтируют плотину, отмечали праздник. После застолья именинник нырнул и не вынырнул.
На место ЧП прибыли спасатели. Однако в связи с тёмным временем суток водолазные работы по поиску пропавшего перенесли на 30 июня.
В результате, на следующий день водолазная группа Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в Балахнинском районе обнаружила тело погибшего.
Напомним, ранее СКР призвал граждан быть внимательными при нахождении на водоемах.
Ранее сообщалось, что около Чкаловска за борт судна упал мужчина и утонул.
Также сообщалось, что тонувшего мужчину спасли у Речного вокзала в Нижнем Новгороде.
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